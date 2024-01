La inquietud del portavoz del sindicato de Policía Nacional: "Creemos que el acuerdo con Junts puede suponer nuestra expulsión de Cataluña"

El portavoz del sindicato policial Jupol, Ibón Domínguez, asegura que los Mossos d' Esquadra no pueden asumir la competencia de extranjería que actualmente lleva a cabo la Policía Nacional. Señala que los propios sindicatos aseguran que les faltan efectivos para las labores de seguridad ciudadana. Considera que Cataluña tiene un problema de seguridad y recuerda que los Mossos ya han pedido más efectivos. Apunta además que ya se produjo un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra para aumentar el número de efectivos de los Mossos "simplemente para realizar labores de seguridad ciudadana". "No podrían sumir las labores exclusivas de la Policía Nacional que es la extranjería en Cataluña y creemos que esto puede suponer la paulatina expulsión de la Policía Nacional de Cataluña que es lo que pretenden desde Junts".

Con el control de la inmigración en Cataluña que ha acordado Junts con el Gobierno los Mossos tendrían que hacerse cargo además de los CIES (centros de internamiento de extranjeros). Destaca el portavoz del sindicato Jupol que la emigración es una competencia exclusiva del Estado, "es muy sensible y es estratégica para cualquier Estado". "Europa tiene una frontera común, no puede haber diferencias entre comunidades autónomas. Cataluña tampoco puede expulsar a los emigrantes que quiera porque hay una ley de extranjería que no se puede saltar a la torera".

"Para poner fin a la multireincidencia se necesita una modificación de la ley de extranjería"

Hay varios colectivos en Cataluña que denuncian la multireincidencia de esos delincuentes que son detenidos constantemente y a los que no se les expulsa a pesar de no tener los papeles en regla.

Cree Domínguez que para solucionarlo habría que abordar una modificación de la ley de extranjería pero "hay un problema añadido y hay que hacer acuerdos de cooperación con terceros países". "Si un país no acepta la expulsión de ese ciudadano de ese país es imposible expulsarlo. No sé si Catalunya quiere tener una política exterior de cara a la expulsión de esos inmigrantes, es todo esperpéntico", concluye.