El IVA del aceite al 0%, entre las condiciones de Junts para ausentarse en la votación de los decretos

Votación surrealista en el Senado. De los tres decretos que pretendía aprobar el Gobierno, 'ómnibus', paquete anticrisis y conciliación, tan solo el primero ha salido adelante. Las medidas anticrisis volverán a votarse de forma telemática tras un empate en el pleno a 171 votos.

El decreto de conciliación para reformar el subsidio por desempleo ha sido tumbado tras el 'no' de Podemos. Junts per Cat se ha ausentado y no ha votado ninguno de los tres decretos, permitiendo que 'ómnibus' salga adelante y evitando el fracaso del paquete de medidas anticrisis con un empate.

A cambio, el partido liderado por Carles Puigdemont ha difundido las condiciones exigidas al Gobierno, entre las que destaca una reducción del IVA del aceite hasta el 0%. En su nota de prensa, la derecha nacionalista catalana ha asegurado haber pactado "la delegación integral de las competencias de inmigración en la Generalitat" y la "publicación inmediata de las balanzas fiscales". También ha acordado con el PSOE la supresión del artículo 43bis de la ley de enjuiciamiento Civil que "ponía en peligro la amnistía" y que el aceite pase a ser alimento esencial con un IVA del 0%.

El Gobierno ha logrado pasar del 'no' a la abstención en unas últimas horas frenéticas. La formación conservadora catalana aseguró que ellos no eran los que tenían la pelota en su tejado, en un claro mensaje a la coalición progresista sobre sus exigencias.

Estos son los temas que Junts per Cat ha pactado para la abstención: