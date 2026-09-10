Felipe VI preside la apertura del año judicial, en medio de la polémica por la decisión del Supremo sobre la ley de nietos y por la crisis en Ceuta

En medio de la crisis migratoria de Ceuta y de la polémica tras la reciente decisión del Supremo de suspender las altas en el censo electoral por la ley de nietos arranca el año judicial. El rey Felipe va a ser el encargado de presidir el acto de apertura.

El Salón de Plenos del Supremo acogerá el acto más solemne del año en los tribunales. Junto a Felipe VI estarán miembros del Gobierno encabezados por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura del país y responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.

La apertura de este curso judicial llega, como viene siendo habitual en los últimos años, rodeada de tensión.

Isabel Perelló, presidenta del Poder Judicial, pidió respeto a las decisiones de los tribunales y hoy su discurso será escuchado con atención, como también el de la fiscal general, Teresa Peramato, porque hay una parte de la judicatura que no oculta su malestar hacia ella, no por su defensa cerrada del exfiscal general Álvaro García Ortiz, algo que es público y notorio, sino por el documento remitido a Bruselas con objeciones a la instrucción y el juicio que condenó al ex jefe del Ministerio Público.

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