Elisa Beni denunciará el dosier de Interior que clasifica ideológicamente a periodistas: "Va contra la Ley de Protección de Datos"

Esta semana ha salido a la luz un dosier elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior con fichas de decenas de periodistas en activo. El documento incluye fotografías y valoraciones sobre sus supuestas posiciones ideológicas, con clasificaciones como “afín al PSOE”, “tendencia conservadora”, “reconocido antisanchista” o “claramente de izquierdas”.

En el listado aparecen más de 30 periodistas y colaboradores de ‘Espejo Público’. Hoy, varios de ellos han reaccionado en directo y han valorado si el documento puede tener consecuencias legales.

“No sabemos quién lo ordenó, a quién se le dio ni para qué se usó”

Elisa Beni ha mostrado su preocupación por que un ministerio como el de Interior haya clasificado ideológicamente a profesionales de la información. La periodista ha destacado que este departamento tiene bajo su responsabilidad a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. “No sabemos quién lo ordenó, ni para qué, a quién fue esa lista, a quién se le dio, para qué se usó después y qué otras listas hay por ahí”, ha advertido.

Beni también ha señalado que los datos incluidos no se limitan a recoger declaraciones públicas de los profesionales, sino que les atribuyen directamente una determinada orientación política.

“Mi abogado me ha dicho que presentaremos la denuncia esta mañana”

La periodista ha anunciado que denunciará personalmente el dosier ante la Agencia Española de Protección de Datos, aunque este organismo ya haya iniciado actuaciones de oficio. “Yo ya dije que iba a denunciar personalmente a la Agencia de Protección de Datos”, ha confirmado.

Beni ha explicado que cualquier fichero que recopile información personal debe identificar quién controla los datos, para qué se utilizan y cómo puede solicitarse su eliminación. En este caso, ha considerado especialmente grave que el documento incluya valoraciones políticas.

“La Ley de Protección de Datos dice que no se pueden recopilar datos ideológicos”

“El dato puede ser público, pero introducirlo en un fichero sistemático por orden alfabético, en el que además se hace una atribución que no son frases textuales nuestras, va contra la Ley de Protección de Datos”, ha defendido.

“Legalmente esto puede tener consecuencias”

Paco Marhuenda también ha cuestionado el dosier después de aparecer definido como un periodista de “tendencia de derechas” y “muy crítico con las acciones del Gobierno”. Además, ha ironizado sobre que el documento lo presente como antiguo “asesor” de Mariano Rajoy.

“Legalmente esto puede tener consecuencias”, ha afirmado. El periodista ha explicado que una abogada penalista se ha ofrecido a ayudarle si finalmente decide emprender acciones. Marhuenda ha denunciado que el listado habría provocado una reacción mucho mayor si hubiera sido elaborado por un Gobierno del Partido Popular.

“Si esta lista la hubiera hecho un Gobierno del PP, tendríamos a los sindicatos en las calles y a la izquierda mediática montando unos pollos”

“Esto es una solemne estupidez”

Chema Crespo, descrito en el documento como una persona “claramente de izquierdas” que defiende la política del Gobierno, ha reaccionado de manera diferente y ha restado importancia a su inclusión.

“¿Puedo decir una grosería? Me la pela”, ha respondido. Crespo ha considerado que el interés de los responsables políticos por conocer quién participa en las tertulias ha existido siempre, aunque ha comprendido que otros periodistas puedan sentirse agraviados.

“Estos excesos de celo de chupatintas de cualquier ministerio se descalifican a sí mismos. Esto es una solemne estupidez”, ha concluido.

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