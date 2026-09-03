Marlaska se queja al Poder Judicial de que la jueza Tardón prohibiese a la Policía trasladar a sus mandos el informe sobre Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en la que le transmite su "preocupación" por la decisión de la jueza María Tardón de prohibir al equipo policial que investiga la crisis migratoria en Ceuta facilitar información a sus superiores.

En su carta, según han detallado fuentes de Interior a EFE, Marlaska sostiene que en situaciones de extrema gravedad como la vivida en Ceuta, debe ser compatible que la policía judicial informe a los órganos judiciales a la vez que facilite al Gobierno "cuanta información sea relevante para la toma de las decisiones más convenientes en defensa del interés general y, en este caso, de la seguridad pública y de la seguridad nacional".

El titular de Interior da este paso después de que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), adscrito a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, haya elaborado un informe a petición de la magistrada de la Audiencia Nacional, que según Interior dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre dicho informe.

Las conclusiones del informe

El informe del CENIF entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional sugiere la participación de Marruecos en los hechos por la "planificación previa" que asistió a los mismos, por el "guiado activo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes sobre "la masa" y porque descarta que se trate de un fenómeno organizado por las mafias, como sugería el Gobierno inicialmente.

Antena 3 Noticias pudo acceder al informe policial en el que se indica que la invasión de Ceuta se produjo con la "existencia de una planificación previa y, por lo tanto, una autoría intelectual anterior y otra material simultánea que supone funciones de seguimiento y control".

Según la Policía, esas autorías "van mucho más allá de la más evidente de los sujetos activos que entran y salen irregularmente del territorio español y de las que se proyecta sobre todas las cuestiones asociadas a los diferentes escalones de respuesta a España".