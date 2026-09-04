Juan, el joven que ha grabado a un grupo de migrantes en Ceuta capturando a un delfín: "Lo cogían como si fuera un trofeo"

Ceuta pasa por su peor momento. Un mes después de la entrada masiva de 80.000 migrantes, el Gobierno sigue sin dar respuesta a la ciudad autónoma, que pide ayuda.

Los ceutíes denuncian que se están quedando sin recursos. Aún 5.000 migrantes continúan en Ceuta, según los datos del ministro Marlaska, y los habitantes de la ciudad aseguran que no hay suministros para tanta gente.

La inseguridad en las calles crece y allí se viven episodios nunca antes vistos. Por ejemplo, Juan Ruiz, un joven ceutí, vio cómo un grupo de migrantes capturaba un delfín en la playa. "Lo cogían como si fuera un trofeo y se lo querían llevar", afirma.

A raíz de su vídeo, Juan ha recibido muchas amenazas e insultos por la calle y en redes. "Me están tachando de racista, pero no lo soy", asegura, "solo transmito lo que está pasando en la ciudad".

A esta situación se le suma el polémico informe policial que señala que la entrada masiva estuvo guiada por gendarmes marroquíes. Una crisis que un mes después parece no ver el final.

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