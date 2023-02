Inés Arrimadas: "Ciudadanos está en un mal momento pero la gente nos pide que aguantemos"

Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha protagonizado un acalorado rifirrafe con Pedro Sánchez al preguntarle por la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y las largas listas de espera de la sanidad pública. "Yo le pregunté y él me contestó algo de la ultraderecha. Es una muestra clarísima de la desesperación del Gobierno y de que no tiene nada con lo que contestar. No son capaces de reconocer los errores y los problemas y está con esta propaganda caduca de llamar ultraderecha a todo el mundo. Parece que es que hay millones y millones de personas de ultraderecha en España y ellos saben que eso es una estupidez".

"Sánchez tiene que hacer esos vídeo-fakes porque no puede dar respuesta a la realidad"

El debate se alarga y no será hasta el 7 de marzo en la víspera de las manifestaciones feministas cuando se debata sobre la ley del 'solo sí es sí'. Cree Arrimadas que el hecho de que se posponga el debate es una muestra de que "una pelea en despachos está dejando desatendidas a las mujeres en la calle". Señala que hay otras reformas que se han acelerado como la del Código Penal, que se ha cambiado en un mes para que Junqueras pueda tener reducida las penas. iones

Mantiene la de Ciudadanos que la gente está desatendida en la calle mientras Sánchez tiene que hacer esos vídeos-fake porque no puede dar respuestas a la realidad, refiriéndose al vídeo en el que el líder del ejecutivo charla con unos jóvenes sobre el salario mínimo interprofesional.

La posición de Ciudadanos sobre el derecho al aborto

Cree Arrimadas que el debate del aborto es la coartada de los partidos que han cambiado varias veces de opinión. Ciudadanos está a favor de la ley de plazos. "No hemos cambiado de criterios, estamos a favor de a ley de plazos y nos preocupan los problemas de las mujeres actuales que no están protegidos por una ley que tiene tanta trayectoria. Son los temas que realmente nos ocupan, estamos a favor de la ley de plazos y el recurso del Tribunal Constitucional no puede tardar tanto en resolverlo". "Nosotros estamos tranquilos porque en ese debate no nos ha visto cambiar de criterios ni una sola vez", añade.

Ley trans: "El Gobierno se basa en la ideología por encima de la realidad"

No comparte la nueva ley trans y cree Arrimadas que existe un problema gravísimo de seguridad jurídica. "El Gobierno se basa en la ideología por encima de la realidad". Tilda al Ejecutivo de irresponsable y mantiene que acaban perjudicando a las personas que dicen proteger. "Después de lo que han hecho del Código Penal hay que ponerles una orden de alejamiento al Código Penal para que no lo toquen ni con un palo".

"El partido pasa por un momento difícil"

A solo 100 días de las elecciones Ciudadanos no tienen candidato ni en Aragón ni en Zaragoza. Reconoce la líder de la formación que el partido no está en buen momento: "estamos en un momento peor o difícil". Cree que el papel de Ciudadanos es irremplazable y "es un espacio que solo nosotros podemos ocupar". Mantiene que sigue habiendo militantes en toda España y "sigue habiendo mucha gente dispuesta a luchar por este espacio político, este va a ser un país mejor con un partido como Ciudadanos".

Asegura que por la calle recibe muchos ánimos de simpatizantes: "Nos dicen que tenemos que aguantar, que sin nosotros esto iría a peor y los nacionalistas va a mandar aún más. Yo llevo viendo pelear al PP y el PSOE muchos años por los mismos temas".