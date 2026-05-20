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FUNDADOR DE MANGO

Huellas de pisadas, varias visitas al lugar y llamadas de emergencia... Claves y contradicciones en la muerte del fundador de Mango Isak Andic

Tras un año recabando pruebas, las autoridades detuvieron este martes a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el fundador de Mango Isak Andic. Las contradicciones en sus declaraciones, movimientos sospechosos en los días anteriores, la mala relación entre ambos y un presunto móvil económico, están ahora en el centro de la investigación.

La jueza ve indicios de &quot;participaci&oacute;n activa y premeditada&quot; de Andic en la muerte de su padre

La jueza ve indicios de "participación activa y premeditada" de Andic en la muerte de su padreEUROPAPRESS

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Paula Hidalgo
Publicado:

La muerte del empresario del fundador de Mango Isak Andic estaba rodeada de incógnitas desde que se conoció la noticia. Aunque en un principio las autoridades apuntaban a un trágico accidente, un giro ha dado la vuelta a la investigación. Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes Jonathan Andic, hijo de la víctima, tras un año recabando indicios de criminalidad en su contra.

Según el auto al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, "hay indicios suficientes para considerar que podría tratarse de una muerte no accidental, existiendo una participación activa y premeditada en la muerte de su padre por parte de Jonathan". En el escrito, se expone una reconstrucción de los hechos que incluye los pasos que siguió el principal sospechoso y las contradicciones en sus declaraciones.

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