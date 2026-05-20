Huellas de pisadas, varias visitas al lugar y llamadas de emergencia... Claves y contradicciones en la muerte del fundador de Mango Isak Andic

La muerte del empresario del fundador de Mango Isak Andic estaba rodeada de incógnitas desde que se conoció la noticia. Aunque en un principio las autoridades apuntaban a un trágico accidente, un giro ha dado la vuelta a la investigación. Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes Jonathan Andic, hijo de la víctima, tras un año recabando indicios de criminalidad en su contra.

Según el auto al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, "hay indicios suficientes para considerar que podría tratarse de una muerte no accidental, existiendo una participación activa y premeditada en la muerte de su padre por parte de Jonathan". En el escrito, se expone una reconstrucción de los hechos que incluye los pasos que siguió el principal sospechoso y las contradicciones en sus declaraciones.

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