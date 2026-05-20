Jorge Fernández, a José Miguel: “¿Qué se siente al jugar tú solo?¡Hacía años que no pasaba esto!”

Hacía mucho que no pasaba esto: que un concursante se lleva mucho dinero y las dos compañeras se va con el premio de consolación. Así lo ha confesado Jorge Fernández al hacer el recuento de lo ganado por los tres concursantes.

José Miguel ha sido el único que ha ganado en este programa, dejando a sus compañeras prácticamente sin la posibilidad de jugar.

“Tengo que remontarme muchos años atrás para que un concursante solo se haya llevado dinerito y que tenga que dar el premio de consolación a las otras dos concursantes”, afirma el presentador impresionado.

José Miguel pasa a jugar la Gran Final con 5.123 euros, mientras que sus compañeras de atril se llevan a casa los 100 euros de consolación. ¡Un hecho insólito!

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