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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, todos los detalles de la ruptura sentimental de Rosa López

La cantante ha hecho pública su separación de Iñaki García, quien fue su pareja durante seis años. Una ruptura inesperada de la que hoy descubrimos todo lo que hay detrás.

Rosa López

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Rosa López es una de las artistas más importantes de nuestro país. Desde hace seis años compartía su vida con Iñaki García, quien ha sido su pareja durante seis años.

Ambos se conocieron en 2019 en un concierto de Marta Sánchez. Desde entonces, Rosa se ha mostrado enamorada ante los medios y sin miedo a los planes de futuro con Iñaki.

Hoy, después de seis años de intenso romance, la pareja pone fin a su historia. Una ruptura de lo más inesperada que revoluciona el mundo del corazón. ¡No te pierdas todos los detalles, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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