El incidente de Susana Díaz en la Feria de Abril: "Tuve un episodio y caí a plomo"

Da comienzo una semana intensa en Sevilla. La Feria de Abril de 2026 quedó inaugurada la noche de ayer con el tradicional 'alumbrao'. El espectáculo de luces, que lo formaron más de 28.000 bombillas leds, se inspira en el Consulado de Portugal y en el cenador de Carlos V del Alcázar para conmemorar la boda del monarca con Isabel de Portugal hace 500 años.

Además, la portada también tiene guiños a distintas efemérides relacionadas con la ciudad como el 50 aniversario de Tussam, el medio siglo de vida de Cantores de Hispalis y el centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Antes del alumbrado, tuvo lugar el espectáculo musical junto a la portada: este año, ha sido a cargo del grupo Raya Real, una de las novedades de la presente edición.

Tras la inauguración, tenemos por delante una semana en la que el recinto ferial se llenará de color, de sevillanas, de mucho ambiente y también de altas temperaturas.

Durante la jornada de hoy martes, se podrían alcanzar los 35 grados en Sevilla, situando a la ciudad muy por encima de los valores habituales para estas fechas, ya que la temperatura en abril suele rondar los 23 grados de máxima. Esta 'ola de calor' ya ha tenido consecuencias para muchos andaluces. Precisamente, una de las que ha sufrido los efectos de las altas temperaturas ha sido la senadora socialista Susana Díaz.

"La Feria de Abril 2026 tendrá un color y un calor especial"

La colaboradora de Espejo Público ha detallado que esta Feria de Abril tendrá "un color y un calor especial". Díaz ha detallado que durante "el miércoles", tuvo "un episodio de calor intenso y cayó a plomo".

Para evitar estas consecuencias, Susana ha recomendado tanto a los sevillanos como a los que visitarán el Real durante estos días que "se refresquen bien" y que "se hidraten" porque "la Feria viene dando fuerte".

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