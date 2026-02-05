Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Cómo puedo saber dónde tengo que votar en las elecciones de Aragón del domingo 8 de febrero de 2026?

Las elecciones de Aragón 2026 se celebran este 8 de febrero. Te contamos cómo saber dónde tienes que votar.

Urna electoral

Urna electoralPixabay

Ángela Clemente
Publicado:

Este 8 de febrero, Aragón regresa a las urnas tal y como refleja el Decreto de 15 de diciembre de 2025, del Presidente de Aragón, publicado en el Boletín Oficial de Aragón de fecha 16 de diciembre de 2025. El pasado 23 de enero, los partidos políticos que han presentado su candidatura a las Cortes de Aragón dieron el pistoletazo de salida a su campaña electoral, que durará durará hasta este 6 de febrero.

Dónde votar

Una vez convocadas las elecciones, y transcurrido el período de reclamaciones (que comprendió entre el 22 y el 29 de diciembre), la Oficina del Censo Electoral debe remitir a todos los electores y electoras una tarjeta censal con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la Sección, Mesa y local deben acudir a votar. De la misma forma, se comunicará a los electores y electoras afectados, las modificaciones de Secciones, Locales o Mesas que hayan podido producirse.

Además, aquellos electores y electoras que dispongan del sistema 'Cl@ve' podrán consultar sus datos de inscripción individuales, que incluirán también los de la Mesa y local donde le corresponde votar, a través de la página web del INE:

Residentes en el extranjero

Para los electores residentes en el extranjero, en la pantalla de consulta aparece el mensaje de que si selecciona la opción de certificado, éste no será válido para la votación, es necesario utilizar el que envía la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral a cada elector.

Con todo esto, el 8 de febrero es posible votar en tu mesa electoral con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas.

"La segunda parte de lo que ya vimos en Extremadura"

Los últimos sondeos coinciden en dar al PP la victoria de estas elecciones, aunque necesitaría a Vox para gobernar. También coinciden en que el PSOE se desploma. El politólogo Javier Sánchez analizaba en las Noticias de la Mañana de Antena 3 de la mano de Manu Sánchez hace unos días los posibles resultados en los comicios.

Sobre estas encuestas, Javier Sánchez señala que "no creo que anden muy separadas de la realidad", puesto que "en Aragón estaríamos ante lo que sería la segunda parte de lo que ya vimos en Extremadura, una misma película con final muy parecido", considera.

Sánchez señala que "Azcón convocó elecciones para depender menos de Vox y resulta que va a encontrarse un Vox aún más crecido y que va camino de duplicar sus resultados, exactamente igual que pasó en Extremadura, mientras que él como mucho en las mejores previsiones puede sumar uno o dos diputados, por lo tanto, misma película que en Extremadura con un final parecido", recalca.

