El impresionante calendario del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid: "Con camiseta se venden menos"

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid caldean el ambiente con su calendario benéfico anual. Luciendo palmito y sin Photoshop de por medio los integrantes del cuerpo de bomberos se muestran muy en forma.

"Hicimos un calendario con camiseta una vez y no se vende igual", señala uno de los integrantes. Explica uno de los integrantes que los bomberos no tienen pretensiones especiales en posar sin camiseta y si lo hacen es por una causa benéfica. "No tenemos más afán de salir sin camiseta pero se vende más", apunta uno de los bomberos.

Virgina, el mes de enero, la primera bombera en los últimos 13 años

En esta edición hay una bombera que también luce palmito entre los meses del año, se trata de la tercera bombera que forma parte del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Virginia posa para el mes de enero y ha sido la primera mujer en entrar en el cuerpo en los últimos 13 años.

"No es comparable la cosificación de los hombres con la que se hace sobre las mujeres"

Carolina Pulido, socióloga y activista femenina, cree que el calendario de bomberos es algo anecdótico y es noticia pero no es comprable la cosificación del cuerpo de las mujeres. Pone como ejemplo los calendarios de mujeres desnudas que solían verse en los talleres mecánicos. "Solamente 3 mujeres bomberas en la plantilla del Ayuntamiento de Madrid, eso ya dice mucho", determina.

"El cuerpo de las mujeres puede reivindicar la belleza y el arte pero no es lo mismo que el del hombre, es una evidencia. Aunque el cuerpo de los hombres también sea utilizado para vender cosas no se hace en la misma medida", concluye.