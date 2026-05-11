Los privilegios de trabajar en el Congreso: gafas gratis, dentista, psicólogo y hasta 132.000 € de sueldo

Los asesores, funcionarios, puestos de confianza o cargos elegidos a dedo del Congreso de los Diputados tienen una serie de subvenciones anuales para hacer frente a gastos extra. Javi Fuente recoge esta información en 'Más Espejo' y pregunta a la calle que opina al respecto.

Los sueldos de estos trabajadores varían desde los 38.000 € hasta los 132.000 € y la ayuda es la misma independientemente de la nómina recibida.

¿Cuáles son estas prestaciones?

Un documento oficial del Congreso de los Diputados reúne todas estas prestaciones a las que pueden acceder dichos trabajadores, en las que se contemplan ámbitos de salud, familiares y otro tipo de ayudas.

Algunas de estas subvenciones son: 1500€ euros por un audífono, 400€ por unas gafas completas, un importe anual total por persona beneficiaria de hasta 940€ en odontología y hasta 1700€ por tratamiento psicológico, entre otros.

Las ayudas en el trasporte público, por adopción, natalidad, jubilación, nupcialidad y para estudios de los hijos también resaltan sobre el documento que las recoge y sus cifras sorprenden la calle. "Tienen mucha cara", se queja un jóven. "Es unainjusticia porque ellos se lo ponen", discrepa otro señor.

¿Derechos o privilegios?

El plató de 'Espejo Público' coincide en que se tratan de "privilegios". En cambio, la activista Afra Blanco defiende que "no son paguitas, son derechos que han conquistado ellos y no se los ha dado ningún político".

Ante esto Susanna Griso discrepa y considera que "serían derechos si fueran para todos los trabajadores".

Asimismo, Gema López tilda esta situación como "desorbitada" y defiende que "es una cuestión de lógica y de justicia de reparto", haciendo referencia a las cantidades de los sueldos de estos trabajadores.

Frente al debate generado, Blanco mantiene que "el camino no es quitar derechos a quien los tiene, sino darles a los que no".

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