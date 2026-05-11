Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 11 de mayo

¡Supercomodín y primera ola del programa! Manuel consigue el mejor arranque

El concursante del atril amarillo se ha venido arriba en el Panel de la letra oculta, levantándola casi al principio y consiguiendo una ola al final.

¡Supercomodín y primera ola del programa! Manuel consigue el mejor arranque

Publicidad

Manuel ha comenzado su paso por La ruleta de la suerte con muy buen pie. En el Panel de la letra oculta, el del atril amarillo ha conseguido levantarla casi al principio, algo que no es habitual: "Generalmente hasta la última no sale y acaba de aparecer", asegura Jorge Fernández.

'Dos que no se olvidan', esta es la pista con la que cuentan nuestro concursantes para resolver este panel. Sin embargo, solo Manuel ha tenido ocasión de jugar hasta acabar resolviendo.

El del atril amarillo ha terminado recibiendo un gran ola de 650 euros que ha acumulado junto con el supercomodín.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Madre Guardia Civil fallecido

La impotencia de Paqui, madre del guardia civil asesinado en Barbate, tras la nueva muerte de dos agentes en Huelva: "Mi hijo ha muerto en vano"

¡Supercomodín y primera ola del programa! Manuel consigue el mejor arranque

¡Supercomodín y primera ola del programa! Manuel consigue el mejor arranque

Arturo Criado

Arturo Criado confirma la fiesta de Ábalos en Teruel con dos prostitutas que negó el Gobierno: "Se fue de las manos"

Joseba sorprende a Arguiñano con esta ensalada de pasta crujiente: "Qué mezcla tan curiosa, no lo había visto nunca"
Para 4 personas

Joseba sorprende a Arguiñano con esta ensalada de pasta crujiente: "Qué mezcla tan curiosa, no lo había visto nunca"

Arguiñano: receta de chuleta de lomo villeroy, crujiente y jugosa
Para 4 personas

Arguiñano: receta de chuleta de lomo Villeroy, crujiente y jugosa

Agustín Domínguez, portavoz de Jucil
Muerte de dos agentes

El portavoz de Jucil denuncia abandono tras la muerte de dos guardias civiles: "La lucha contra el narcotráfico no admite maquillaje político"

Agustín Domínguez manifestaba el malestar que se extiende en la Guardia Civil por las condiciones en que trabajan. Responsabiliza al Gobierno de la tragedia ocurrida en Huelva el pasado viernes en la que dos agentes murieron en una operación contra el narcotráfico.

Virginia Barcones
HANTAVIRUS

¿Hubo fallos en la seguridad durante el desembarque de los pasajeros?: Barcones responde a Clavijo por la crisis del hantavirus

Hablamos del dispositivo de evacuación del crucero MV Hondius con Virginia Barcones, Secretaria general de Protección Civil y Emergencias.

Federico Trillo

Federico Trillo, sobre el polémico viaje de Díaz Ayuso a México: "Me parece un auténtico disparate"

Rifirrafe Afra Blanco y Alfonso Serrano por el "show" del Hondius.

El choque entre Afra Blanco y Alfonso Serrano (PP) por el desembarco del hantavirus: "Habéis convertido esto en un show"

El arrepentimiento de Antonio Orozco que ha rescatado a Isabel: La nueva norma de La Voz Kids

"Hasta ahora no había solución": Orozco se arrepiente en La Voz Kids y sorprende a una talent en el último momento

Publicidad