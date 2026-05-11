¡Supercomodín y primera ola del programa! Manuel consigue el mejor arranque

Manuel ha comenzado su paso por La ruleta de la suerte con muy buen pie. En el Panel de la letra oculta, el del atril amarillo ha conseguido levantarla casi al principio, algo que no es habitual: "Generalmente hasta la última no sale y acaba de aparecer", asegura Jorge Fernández.

'Dos que no se olvidan', esta es la pista con la que cuentan nuestro concursantes para resolver este panel. Sin embargo, solo Manuel ha tenido ocasión de jugar hasta acabar resolviendo.

El del atril amarillo ha terminado recibiendo un gran ola de 650 euros que ha acumulado junto con el supercomodín.