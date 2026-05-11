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Mejores momentos | 11 de mayo

"Pensaba que lo tenías en duda": Manuel levanta el Exprés y triunfa

Parecía que Manuel no tenía claro si levantar el gajo Exprés, pero finalmente ha triunfado acumulando 500 euros en 45 segundos.

"Pensaba que lo tenías en duda": Manuel levanta el Exprés y triunfa

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El concursante del atril amarillo está teniendo mucha suerte. Al principio del programa, durante su presentación, ha confesado que lleva viendo La ruleta de la suerte desde 2006, año en el que se estrenó este formato en Antena 3.

Parece que ha tenido tiempo de ensayar las mejores jugadas porque, junto con la suerte que le está acompañando, Manuel se ha decidido a levantar el gajo del Exprés en el mejor momento.

En 45 segundos, el concursante del atril amarillo ha acumulado 500 euros que suma a su marcador tras resolver el panel. ¡Enhorabuena!

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