Imposible alquilar: ni fumadores, ni familias, ni mascotas

Si poder pagar una vivienda de alquiler ya es difícil este no es el único problema para quienes están buscando casa. Ahora antes de alquilar hay que pasar un auténtico casting y cumplir cada vez más requisitos. Entre los requisitos más frecuentes encontramos anuncios que no alquilan la vivienda a personas fumadoras, tampoco a familias con niños pequeños ó a inquilinos que tengan mascotas. La demanda es mayor que la oferta y los propietarios prefieren alquila a perfiles que consideran deteriorarán menos sus casas.

Imposible alquilar con mascota

Buscando en internet, el la web de idealista, encontramos en la Comunidad de Madrid 11.287 viviendas y sólo 1.914 admiten mascotas, es decir tan solo el 16,9% quieren alquilar a inquilinos con animales de compañía. Hacemos la misma búsqueda en la provincia de Barcelona donde aparecen 8.166 viviendas disponibles para alquilar, pero al poner el requisito de alquilar con mascota las viviendas disponibles se nos quedan en 1.293, el15,8% del total.

Estos resultados ya sorprenden pero lo peor lo encontramos en las casas compartidas, quienes no pueden pagarse una vivienda y se ven obligados a compartir lo tienen muy difícil si tienen mascotas. Buscamos de nuevo, ahora en pisos compartidos, y en la provincia de Madrid nos salen 5.473 habitaciones en alquiler pero en el 96,4% está prohibido tener cualquier tipo de mascota. En Barcelona provincia similar. Nos aparecen en la búsqueda de casas compartidas en alquiler 3.957 habitaciones, el 94,6% son para inquilinos animales de compañía.

Los propietarios no quieren mascotas

En las inmobiliarias reconocen que "es bastante complejo alquilar con mascota porque los propietarios no suelen admitir que los inquilinos tengan mascotas" nos dice Pedro Ardoy, responsable de ventas Vivienda Madrid. el motivo no es la mascota en sí sino que los propietarios no quieren asumir el coste que pueden provocar los desperfectos de las mascotas " nos cuenta Pedro. Normalmente si alquilan con perro, gatos u otros animales piden una garantía adicional a la fianza. En general el 85% de las viviendas que están en alquiler no admiten mascota. Al final la falta de viviendas en alquiler está provocando que cada vez sea más difícil encontrar una vivienda disponible, poder pagar la mensualidad y cumplir todas las condiciones que se piden.