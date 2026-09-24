Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez defiende que Ceuta saldrá de la crisis y no convertirá "al migrante en enemigo"

Pedro Sánchez no se ha olvidado de Ceuta en la Asamblea de la ONU. En su intervención en Nueva York ha defendido que la ciudad autónoma es española y ha aprovechado una de las peores crisis migratorias de los últimos años para consolidarse como el líder antitrampista.

El presidente español ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta y reconociendo que la ciudad vive un momento difícil se ha mostrado convencido de que se superará esta situación.

"Saldremos de ella más fuertes precisamente por eso, porque España no elige el camino más fácil, sino el más justo (...). Lo sabe el mundo entero, y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello". Además, ha añadido que: "Los españoles no vamos a dar un paso atrás. No vamos a dejar de creer que la humanidad puede seguir progresando y que, entre todos, podemos construir un mundo mejor".

Mientras, cientos de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín. En las últimas horas, un coche militar ha sido apedreado. Hasta la playa se han desplazado varios furgones de la Policía Nacional y varias unidades militares. Hay un detenido y un migrante ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia.

Pese a la alerta de una nueva posible entrada masiva coincidiendo con las elecciones en Marruecos, la tranquilidad fue la nota predominante este miércoles en la frontera del Tarajal, sin embargo en Ceuta sigue habiendo preocupación.

Sigue aquí en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.