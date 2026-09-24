Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez defiende que Ceuta saldrá de la crisis y no convertirá "al migrante en enemigo"
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Pedro Sánchez no se ha olvidado de Ceuta en la Asamblea de la ONU. En su intervención en Nueva York ha defendido que la ciudad autónoma es española y ha aprovechado una de las peores crisis migratorias de los últimos años para consolidarse como el líder antitrampista.
El presidente español ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta y reconociendo que la ciudad vive un momento difícil se ha mostrado convencido de que se superará esta situación.
"Saldremos de ella más fuertes precisamente por eso, porque España no elige el camino más fácil, sino el más justo (...). Lo sabe el mundo entero, y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello". Además, ha añadido que: "Los españoles no vamos a dar un paso atrás. No vamos a dejar de creer que la humanidad puede seguir progresando y que, entre todos, podemos construir un mundo mejor".
Mientras, cientos de migrantes siguen acampados en la playa del Trampolín. En las últimas horas, un coche militar ha sido apedreado. Hasta la playa se han desplazado varios furgones de la Policía Nacional y varias unidades militares. Hay un detenido y un migrante ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia.
Pese a la alerta de una nueva posible entrada masiva coincidiendo con las elecciones en Marruecos, la tranquilidad fue la nota predominante este miércoles en la frontera del Tarajal, sin embargo en Ceuta sigue habiendo preocupación.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares no prevé cambios en la relación con Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que se pueda producir un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones parlamentarias celebradas ayer en el reino alauí, si bien ha dejado claro que para ello debe respetarse la soberanía española.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez asegura que Ceuta "saldrá de la crisis manteniendo la legalidad"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy que Ceuta "saldrá de la crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos".
De esta manera, manifestó Sánchez en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en la que apeló a la crisis de Ceuta y añadió que "la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años. "Sé que, en momentos así, la tentación es elegir el atajo. Ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero España no va a hacerlo. Y tampoco Ceuta. Porque su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos. Y saldremos de ella más fuertes precisamente por eso", afirmó.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno admite que la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera llevará "un año o año y medio"
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido que la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, una de las medidas anunciadas por el Gobierno para 'europeizar' la situación de las dos ciudades autónomas, no se concretará antes de "un año o año y medio".
El ministro ha explicado en declaraciones recogidas por Europa Press que el Gobierno ya está trabajando en la solicitud formal para la inclusión de las dos ciudades autónomas en la Unión Aduanera.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: 62% de abstención en las elecciones legislativas de Marruecos, un récord en 20 años
Las elecciones legislativas en Marruecos terminaron con una participación del 38,02% y una abstención del 61,98%, la mayor en 20 años y la segunda más alta del reinado de Mohamed VI, según datos del Ministerio marroquí de Interior.
Este es el índice de participación más bajo desde 2007, cuando solo votó un 37% del censo electoral, con una abstención del 63%.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marruecos detiene a 10 personas, 2 menores, por incitar la inmigración irregular
La policía de Marruecos arrestó ayer a 10 personas, 2 de ellas menores de 16 y 17 años, sospechosas de difundir informaciones falsas y contenidos digitales que incitaban a realizar entradas masivas de forma irregular a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.
Según informó una fuente oficial a EFE, los arrestos se llevaron a cabo en varias ciudades del norte, centro y sur del país -entre ellas Casablanca, Marrakech, Fez y Nador- por efectivos de la policía judicial en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, en francés).
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: "La ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia"
Pedro Sánchez ha destacado en la Asamblea General de Naciones Unidas que "la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad". "Pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta", ha rebatido, afirmando que "su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los Derechos Humanos".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pedro Sánchez señala a "la desinformación" en la crisis de Ceuta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atribuido a "la desigualdad, la desesperación y la desinformación" la situación vivida en Ceuta, que ha descrito ante la Asamblea General de Naciones Unidas como "una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años".
Llama a no "ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Morant apela a Marruecos para que sea "más diligente"
Diana Morant ha pedido a Marruecos que sea "más diligente en sus responsabilidades" con el fin de "evitar entre todos" que se vuelva a producir una "crisis humanitaria" como la vivida en Ceuta. "Lo único que puedo hacer es remitirme a las palabras del presidente Sánchez, que ayer lo que apuntaba es a un fallo de seguridad en las fronteras por parte de Marruecos y a lo que apelamos, desde luego, es a que Marruecos garantice la integridad del territorio español a través de esos acuerdos que existen y las obligaciones. Y la suya es defender la frontera que tienen con España para que esto no suceda ni vuelva a suceder".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Reparan la barrera neumática del Tarajal
Embarcaciones de Salvamento Marítimo han trabajado este miércoles en la reparación de desperfectos detectados en la barrera neumática instalada en el Tarajal después de que distintos módulos de la estructura hayan vuelto a perder presión y presenten un aspecto parcialmente desinflado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares descarta un cambio en la relación con Marruecos
También desde Nueva York y en una entrevista con RNE, el ministro de Exteriores ha descartado que pueda haber un cambio en la relación con Marruecos tras las elecciones. Albares ha adelantado que España trabajará "con cualquier Gobierno al frente de Marruecos para tener buenas relaciones con ellos". Marruecos ha celebrado este miércoles unas elecciones parlamentarias en la que todo apunta a que los partidos que integran la actual coalición de Gobierno serán los más votados, si bien podría haber un cambio en cuanto al primero y del que a priori saldría el próximo primer ministro.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Tranquilidad en la frontera del Tarajal
Pese a que no se cumplieron las alertas y la tranquilidad fue la tónica predominante este miércoles en la frontera del Tarajal la preocupación continúa en Ceuta. Sánchez, ha reconocido el "despliegue importante" que ha llevado a cabo Marruecos durante la jornada y que ha impedido que se produjera una nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta y Melilla, que ha contrapuesto a las medidas insuficientes que adoptó Rabat en julio. "No se trata de ser más duro o blando, se trata de ser eficaces".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sánchez aprovecha la gestión de la crisis de Ceuta contra Trump
El presidente español ha aprovechado su gestión frente a la crisis para consolidar su papel de líder frente a las políticas de Trump. "En momentos así, la tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad, pero España no va a hacerlo, y tampoco Ceuta" . En su discurso, Sánchez no aludió a Marruecos aunque en una rueda de prensa previa a esta intervención destacó su colaboración aunque reconoció "fallos" en los controles fronterizos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Ceuta viaja a la Asamblea de la ONU
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta. La situación que vive la ciudad autónoma ha viajado hasta la asamblea de la ONU. Pedro Sánchez ha presumido de la respuesta de los ceutíes ante la mayor crisis migratoria de los últimos años, una población dice que no renuncia a la "decencia" y a la "legalidad".
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