El exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García cumplen un año en prisión. Ambos ingresaron de forma provisional el 27 de noviembre de 2025 por el riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio del 'caso mascarillas', en el que finalmente fueron condenados a 24 años y tres meses y 19 años y medio de cárcel, respectivamente. Ahora, con sus recursos de amparo pendientes de resolución, mantienen la esperanza puesta en el Tribunal Constitucional (TC), mientras continúan bajo investigación en la Audiencia Nacional por los presuntos amaños de obras públicas.

El magistrado del Supremo Leopoldo Puente ordenó su ingreso en prisión al considerar que existían indicios de delito, que las penas solicitadas eran elevadas y que el juicio estaba próximo. Ábalos se convirtió así en el primer diputado en activo en entrar en prisión. Durante la vistilla para revisar las medidas cautelares, el exministro defendió que no existía riesgo de fuga: "No tengo dinero ni a dónde ir".

La sentencia del 'caso mascarillas' condenó a ambos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. El Supremo consideró probadas las irregularidades en la adjudicación de 13 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama, así como los pagos mensuales de 10.000 euros a Ábalos para "gastos fijos" y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas. Aldama, por su parte, fue condenado a cuatro años de prisión, aunque no llegó a ingresar en la cárcel por su colaboración con la Justicia.

Con la esperanza puesta en el Tribunal Constitucional

Tras la condena, Ábalos y Koldo presentaron sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional con los que buscan anular la sentencia del Supremo. La defensa del exministro cuestiona, entre otros aspectos, el valor que se dio a las declaraciones de Aldama y sostiene que se vulneraron ocho derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. El Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de los recursos.

Mientras esperan una respuesta, ambos siguen investigados en la Audiencia Nacional por otras líneas del 'caso Koldo', entre ellas los presuntos amaños de obras públicas, en los que también está imputado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El juez Ismael Moreno mantiene además bajo secreto la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024.

Las últimas diligencias se produjeron hace pocas semanas, cuando la UCO detuvo a seis personas, entre ellas Andrea de la Torre, pareja del exministro, y Cristian Corvillo, señalado como exchófer de Pedro Sánchez.

Por el momento, el Tribunal Supremo ha fijado el cumplimiento de las penas de prisión hasta el 11 de mayo de 2042 para Ábalos y el 2 de noviembre de 2040 para Koldo García.

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