Sara Carbonero ha recordado en La Mesa su etapa viviendo en Oporto, donde se trasladó junto a Iker Casillas cuando el futbolista fichó por el equipo portugués. Aunque reconoce que al principio fue duro dejar Madrid y adaptarse a una ciudad más pequeña, guarda recuerdos maravillosos de aquellos años y asegura que sigue enamorada de Portugal, de su gente, su cultura y su gastronomía.

La periodista también ha explicado que le sorprendió la facilidad con la que los portugueses hablaban otros idiomas y ha reconocido que el portugués de Portugal le resultó muy diferente al que había escuchado durante sus viajes a Brasil. Sin embargo, hay una palabra de aquel país que sigue teniendo un significado muy especial para ella: "Saudade". "Es mi palabra preferida del mundo, de hecho la llevo tatuada", ha confesado.

"Saudade es aquello que queda de aquello que no quedó"

Al hablar del significado de esta expresión, Sara ha explicado que puede traducirse como nostalgia, melancolía o echar de menos a alguien. Una de las definiciones que más le gusta es "aquello que queda de aquello que no quedó". Para ella, es una palabra preciosa, muy presente en la música y la poesía portuguesas.

La Mesa irrumpe con una sorpresa para Sara

La conversación ha tenido además una sorpresa: Teresa, una amiga que Sara conoció durante su etapa en Oporto, ha aparecido con un mensaje para recordar los momentos que compartieron. Juntas formaban parte de un grupo llamado "Vividoras con saudades", en el que se reunían para hablar de viajes y experiencias y compartir comidas, cenas y tardes de amistad.

Sara Carbonero ha recibido con mucho cariño el mensaje y ha recordado cómo Teresa le descubrió algunos de los rincones menos turísticos de Oporto. Una sorpresa que ha traído de vuelta una etapa de su vida que sigue recordando con especial afecto.