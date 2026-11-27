El debate a cuatro celebrado este jueves entre Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) dejó numerosos momentos destacados. Los cruces de reproches, las intervenciones más tensas, las frases de los candidatos y algunas anécdotas marcaron un encuentro del que recopilamos diez momentos que han dado mucho que hablar.

1. El "calladita" de Feijóo a Ada Colau

Alberto Núñez Feijóo le ha dicho a Ada Colau que, cuando Pedro Sánchez se marchó de Paiporta en 2024 tras la DANA de Valencia, ella estaba "calladita".

Para Pedro Sánchez y Ada Colau, este ha sido un apunte "machista", tal y como han señalado en sus reacciones desde sus respectivas sedes al terminar el debate. Sin embargo, una vez en la sede de Génova, el líder popular ha matizado que se refería a que, en aquel momento de la DANA, la candidata de Frente Amplio no dijo nada. Así, ha negado haberla mandado callar.

2. El "patriotismo" de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha cuestionado el patriotismo de los líderes del PP y Vox, a quienes ha acusado de actuar contra los intereses de España por su oposición al Ejecutivo y su posición ante dirigentes internacionales como Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

"Van de patriotas Feijóo y Abascal y de los tres el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. No sé muy bien por qué", ha bromeado Sánchez, que ha utilizado su experiencia en el servicio militar para reivindicar su compromiso con el país frente a sus adversarios políticos.

3. Abascal llama "buitre" a Pedro Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a atribuir el aumento del precio de la vivienda a la inmigración de los últimos años y ha asegurado que han entrado en España seis millones de personas en los últimos seis años. "Los precios de la vivienda se deciden en los puertos, en los aeropuertos y en las fronteras. Y es una estafa hablar de la vivienda sin hablar del problema de la inmigración masiva en España", ha asegurado Abascal.

En ese momento, Ada Colau le ha preguntado si, cuando habla de extranjeros, se refiere a los fondos buitre que especulan con la vivienda en España. "El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda; es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva". Esta respuesta ha provocado un primer encontronazo con Colau, que le ha respondido: "Me daría vergüenza que en la política se normalice que se insulte como usted lo hace".

4. Abascal señala al Gobierno por gastar dinero público en "mordidas y fulanas"

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han cargado contra Pedro Sánchez por los casos de corrupción y las cuestiones relacionadas con el machismo que afectan a su entorno. Ambos han recurrido a los nombres del exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor en Transportes, Koldo García, para atacar al presidente del Gobierno.

El líder del PP ha calificado al Ejecutivo de Sánchez como "el más machista de la democracia" y ha acusado al presidente de tratar a las mujeres "como mercancía". Abascal, por su parte, ha acusado al Gobierno de deteriorar los servicios públicos y ha lanzado una de las frases más contundentes del debate al denunciar que el dinero público se estaba gastando "en mordidas y en fulanas".

5. Ada Colau: "Señor Sánchez, discrepo"

Pese a la sintonía que PSOE y Frente Amplio parecieron mostrar durante buena parte del debate, también hubo momentos en los que Ada Colau se desmarcó de Pedro Sánchez y mostró sus discrepancias con el presidente del Gobierno. Uno de ellos llegó al abordar la corrupción, cuando Sánchez aseguró que "la corrupción cero no existe", una afirmación con la que la candidata de Frente Amplio se mostró en desacuerdo.

"Señor Sánchez, yo en eso discrepo. En mi partido tenemos corrupción cero", respondió Colau, que defendió la trayectoria de su formación y recordó sus ocho años al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Según explicó, todas las investigaciones sobre su gestión terminaron archivadas. Además, quiso reivindicar que "no todos somos iguales" y defendió la necesidad de ser exigentes para evitar que la corrupción desacredite a la política.

6. La no condena de Vox a la violencia machista

Ada Colau quiso que el debate arrancara con una condena conjunta a los últimos crímenes machistas y pidió al resto de candidatos que se pronunciaran al respecto. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo comenzaron sus intervenciones condenando la violencia machista, pero Santiago Abascal evitó hacer referencia a ella en su primer turno. Una ausencia que la candidata de Frente Amplio le reprochó durante el resto del encuentro.

Colau volvió a interpelar al líder de Vox en la siguiente ronda y le exigió que condenara estos asesinatos. También agradeció a Feijóo que sí lo hubiera hecho, aunque cuestionó que el PP se planteara gobernar con una formación que, a su juicio, no condena la violencia machista. "No sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condenó la violencia machista y que, por tanto, nos pone en peligro a las mujeres", le reprochó.

7. La pizzería favorita de Pedro Sánchez

Uno de los ejemplos más curiosos que utilizó Alberto Núñez Feijóo para reprochar a Pedro Sánchez la subida de los precios y la inflación fue hacer referencia a su pizzería favorita. El líder del PP sacó a relucir el restaurante italiano Luna Rossa, después de recordar que el presidente había compartido en redes sociales, en 2010, que había disfrutado allí de una "pizza cojonuda".

"Usted conoce la Pizzería Luna Rossa, ¿verdad, señor Sánchez? ¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Exactamente un 45%", le dijo Feijóo al presidente durante el debate.

8. "A otro perro con ese hueso"

Pedro Sánchez y Ada Colau han unido sus intervenciones para reprochar a Santiago Abascal que su familia se beneficie del bono social térmico, una ayuda destinada a familias vulnerables y numerosas para hacer frente a los gastos energéticos. Ambos han cuestionado que el líder de Vox reciba esta prestación mientras su partido se opone a otras medidas sociales. Colau llegó a acusarle de votar en contra de ampliar derechos para las familias numerosas mientras reclama esas mismas ayudas para los suyos.

Abascal se ha defendido alegando que tiene cinco hijos en casa y que su familia tiene derecho a recibir la ayuda, independientemente de sus ideas políticas. "Ustedes no pueden discriminar a nadie por sus ideas", ha respondido. Sánchez, que ha insistido en cuestionar la postura del líder de Vox, ha terminado zanjando el intercambio con una expresión muy gráfica: "A otro perro con ese hueso".

9. Sánchez responde a la gran pregunta de Feijóo sobre quién pagó sus primarias

La financiación de las primarias de Pedro Sánchez ya centró uno de los enfrentamientos entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara de la semana pasada. Entonces, el líder del PP le preguntó quién había pagado la campaña que le permitió recuperar la Secretaría General del PSOE en 2017, pero Sánchez no respondió a esa cuestión. Este jueves, durante el debate a cuatro, Feijóo ha recuperado la pregunta y ha vuelto a exigir explicaciones al presidente. Esta vez, además, le ha pedido que mirara a cámara para responder.

"Sigue sin responder quién le pagó las primarias, señor Sánchez", ha insistido Feijóo. En esta ocasión, el presidente sí ha contestado: "Los militantes y está avalado por el Tribunal de Cuentas. Su sede está financiada con dinero B, señor Feijóo".

10. La "banda de guarros" que rodea a Sánchez

Santiago Abascal ha cargado contra Pedro Sánchez recordándole el viaje en Peugeot que protagonizó en 2016 para recuperar el liderazgo del PSOE. El líder de Vox ha acusado al presidente de haberse rodeado de "una banda de guarros", en referencia a José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, los tres vinculados a las investigaciones del caso Koldo.

Abascal ha lanzado este ataque después de que Ada Colau le reprochara no condenar la violencia machista. En su respuesta, ha arremetido contra el Gobierno y ha recordado los audios de la UCO en los que Ábalos y Koldo hablan de repartir prostitutas, así como la investigación sobre el presunto cobro de comisiones que salpica a Cerdán.