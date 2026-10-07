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"Podría haber empate de PP y PSOE en 28 provincias": Iván Redondo analiza el mapa electoral de cara al 29-N

Iván Redondo ha analizado la situación política en España, augurando unas elecciones más igualadas que en 2023.

"Podría haber empate de PP y PSOE en 28 provincias": Iván Redondo analiza el mapa electoral de cara al 29-N

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Borja Tamayo
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El adelanto electoral ha puesto en marcha los engranajes de la democracia y el ex director de gabinete de la presidencia del gobierno ha querido analizar la situación política actual en La Mesa. Iván Redondo ha valorado tanto el papel de VOX en las próximas elecciones como el mapa provincial en términos de intención de voto.

"Hay tres sentimientos en política: miedo, rechazo y esperanza", empezaba comentando sobre el posible "miedo a la ultraderecha" como motivación del voto de la izquierda: "VOX tiene una fuerza enorme en los menores de 45 y está captando del Partido Popular 1.400.000 votos". Una situación que está afectando al número de escaños del PP en las encuestas y que podría jugar un papel determinante el 29 de noviembre.

"Hay 28 provincias donde la división entre PP y VOX, lo que hace, entre otras cosas, que el Partido Socialista gane en alguna provincia en la que no tenía previsto ganar", continuaba explicando Redondo: "También que empaten en un montón de ellas".

Puedes ver el análisis completo en el vídeo de arriba.

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