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EXPERIMENTO SOCIOLÓGICO

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz leen las letras de sus canciones a sus padres: "¿A comer el qué?"

¿Qué pasaría si los reguetoneros y artistas urbanos leyeran las letras de sus canciones a sus padres? El Hormiguero lo ha puesto a prueba, con unos invitados de lujos.

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz leen las letras de sus canciones a sus padres: "¿A comer el qué?"

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Borja Tamayo
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El reguetón es el género musical de moda por excelencia. Sin embargo, por mucho ritmo que tengan sus canciones, es indiscutible que las letras son, como poco, provocativas. Tanto es así que El Hormiguero ha llevado a cabo un experimento sociológico con algunos de los mejores artistas del momento.

Kidd Keo, BB Trickz y Omar Montes han tenido que enfrentarse a sus propios padres, quienes leían frases como "y tu ya sabes que te la voy a comer" o "la perrita de tus sueños, siempre yo quiero chingar". Unos temas polémicos de por sí que, esta vez, han incomodado a algunos de los cantantes. No a todos, y es que Kidd Keo era muy claro cuando afirmaba que todo le da igual.

"¿A comer el qué?", decía la madre de Omar; mientras que el padre de BB se dirigía directamente a su hija: "¿Qué te ha dado más apuro? ¿Que yo las lea o más cantarla tú delante de mucha gente?".

Todo ha terminado de la manera más festiva posible, con las generaciones mayores bailando la música de su época y las actuales rindíendose ante el ritmo de décadas atrás.

Puedes ver el experimento completo dando play al vídeo de arriba.

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