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Susana Díaz, sobre la seguridad del voto por correo: "Tenemos uno de los sistemas democráticos más garantistas que existen"

La que fue secretaria general de la federación andaluza del PSOE no entiende por qué se ha generado tanta desconfianza en este sistema de voto.

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En el programa de La mesa de este miércoles, Susana Díaz, exsecretaria general de la federación andaluza del PSOE, ha analizado la desconfianza que se ha generado estos últimos días sobre el voto por correo.

La socialista ha recalcado que ha votado por correo en varias ocasiones y que no ha sido fácil. Ha tenido que solicitarlo y enviarlo presencialmente. A ella lo que le preocupa es el daño que se pueda estar haciendo a la democracia entre unos y otros.

"Si en algún sitio se comete una barbaridad, para eso están los tribunales. Se demanda, y se anulan", ha añadido Susana Díaz. Escucha todo lo que ha comentado sobre el voto por correo en el vídeo de arriba.

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