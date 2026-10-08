Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

CONEXIÓN EN DIRECTO

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, ha conectado en directo con La Mesa para hablar sobre el triste fallecimiento recién ocurrido.

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

El fallecimiento de Maricarmen, mujer de 87 años recientemente desahuciada, ha generado un verdadero impacto social. Quien ya se había convertido en el símbolo del debate de la vivienda nos ha dejado este mismo 7 de octubre y su abogada, Beatriz Duro, ha conectado en directo con La Mesa para valorar la situación.

"No es el mejor momento para hacer declaraciones", ha comenzado explicando Duro: "Tiene que haber espacio para la intimidad". De este modo, la abogada ha pedido "el máximo respeto para la familia y para las personas que la han acompañado".

"Entiendo que Maricarmen se ha convertido en un símbolo de lucha", continuaba antes de incidir de nuevo en la intimidad en estos instantes: "Hay que conjugar eso con el respeto que se merece".

También ha querido comentar en la figura que representa hoy en día y que seguirá representando: "Entendió desde el principio que no era un problema individual, sino que era un problema colectivo, un problema estructural".

"Las personas que se enfrentan a un procedimiento de desahucio optan por politizarlo o por vivirlo y sufrirlo en silencio", ha señalado la abogada: "Maricarmen optó por esta primera opción y siempre alentó que continuara la lucha por lo que nos correspondía: el acceso a la vivienda".

Así pues, Beatriz Duro ha confirmado que "van a continuar con la lucha", manteniendo prendida la llama que la propia Maricarmen ayudó a encender.

Máximo Huerta, sorprendido tras una noche de sexo: "Por la mañana sacó un currículum de la mochila"

Máximo Huerta, sorprendido tras una noche de sexo: "Por la mañana sacó un currículum de la mochila"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

propietario

Javier Medina, propietario de 11 pisos, se defiende de las críticas: "La responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado"

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

susana 2

Susana Díaz, sobre la seguridad del voto por correo: "Tenemos uno de los sistemas democráticos más garantistas que existen"

"Podría haber empate de PP y PSOE en 28 provincias": Iván Redondo analiza el mapa electoral de cara al 29-N
EN LA MESA

"Podría haber empate de PP y PSOE en 28 provincias": Iván Redondo analiza el mapa electoral de cara al 29-N

"No creo que sea esa su intención": Vicente Vallés, sobre qué hará Pedro Sánchez si pierde las elecciones
Lo analiza

"No creo que sea esa su intención": Vicente Vallés, sobre qué hará Pedro Sánchez si pierde las elecciones

David Bustamante en El Hormiguero
PURA ADRENALINA

La espectacular carrera de coches de radio control entre Pablo Motos y David Bustamante

Marron no podía desaprovechar la oportunidad de tener a alguien como David Bustamante en el plató y, por eso, ha traído el experimento más competitivo.

"¡Te quiero!": la emoción de David Bustamante al conocer a la madre de Esperansa Grasia
En El Hormiguero

"¡Te quiero!": la emoción de David Bustamante al conocer a la madre de Esperansa Grasia

La colaboradora del programa ha vuelto a sorprendernos en su sección habitual y ha dejado sin palabras a David Bustamante con sus ocurrencias.

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz leen las letras de sus canciones a sus padres: "¿A comer el qué?"

Omar Montes, Kidd Keo y BB Trickz leen las letras de sus canciones a sus padres: "¿A comer el qué?"

Revive la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

La demostración de esgrima de David Bustamante a Pablo Motos en El Hormiguero

La demostración de esgrima de David Bustamante a Pablo Motos en El Hormiguero

Publicidad