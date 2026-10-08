"Vamos a continuar con la lucha que hizo": Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, se pronuncia tras su fallecimiento

El fallecimiento de Maricarmen, mujer de 87 años recientemente desahuciada, ha generado un verdadero impacto social. Quien ya se había convertido en el símbolo del debate de la vivienda nos ha dejado este mismo 7 de octubre y su abogada, Beatriz Duro, ha conectado en directo con La Mesa para valorar la situación.

"No es el mejor momento para hacer declaraciones", ha comenzado explicando Duro: "Tiene que haber espacio para la intimidad". De este modo, la abogada ha pedido "el máximo respeto para la familia y para las personas que la han acompañado".

"Entiendo que Maricarmen se ha convertido en un símbolo de lucha", continuaba antes de incidir de nuevo en la intimidad en estos instantes: "Hay que conjugar eso con el respeto que se merece".

También ha querido comentar en la figura que representa hoy en día y que seguirá representando: "Entendió desde el principio que no era un problema individual, sino que era un problema colectivo, un problema estructural".

"Las personas que se enfrentan a un procedimiento de desahucio optan por politizarlo o por vivirlo y sufrirlo en silencio", ha señalado la abogada: "Maricarmen optó por esta primera opción y siempre alentó que continuara la lucha por lo que nos correspondía: el acceso a la vivienda".

Así pues, Beatriz Duro ha confirmado que "van a continuar con la lucha", manteniendo prendida la llama que la propia Maricarmen ayudó a encender.