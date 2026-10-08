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Javier Medina, propietario de 11 pisos, se defiende de las críticas: "La responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado"

El empresario e inversor inmobiliario ha respondido al tweet que ha publicado el ministro Óscar Puente sobre sus propiedades.

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Javier Medina, empresario e inversor inmobiliario, ha sido uno de los invitados del programa de La Mesa de este miércoles en el que se ha vuelto a debatir sobre la crisis de la vivienda por la que está pasando nuestro país en estos momentos.

El joven ha explicado que lleva desde los 18 años en el sector. Tiene once pisos y todos alquilados, aunque debido a lo que ha ocurrido estos últimos días, ha retirado tres del mercado que acababa de reformar por inseguridad.

Estos días, Medina ha recibido muchas críticas por tener más de diez propiedades a su nombre, entre ellas la del ministro Óscar Puente, que lo ha mencionado en una de sus redes sociales.

Javier Medina no entiende que lo señalen directamente a él y ha hecho una lista de las múltiples propiedades que tienen los políticos de este país: "La responsabilidad económica no la puedo asumir yo, tiene que hacerlo el Estado".

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