La espectacular carrera de coches de radio control entre Pablo Motos y David Bustamante

La ciencia ha entrado con las mismas energías con las que David Bustamante ha irrumpido en el plató de El Hormiguero al inicio de la noche. Y es que Marron ha querido sorprender al cantante con un nuevo experimento de lo más competitivo

En el plató grande, David y Pablo Motos se han encontrado de frente con un circuito urbano en miniatura. De nuevo en el escenario habitual del programa, presentador y artista se han puesto a los mandos de un simulador de RC Arcade con el que iban a manejar unos coches teledirigidos.

La adrenalina no ha tardado en hacer efecto, llevando al extremo a ambos competidores. De hecho, las prisas han podido a Pablo y han tenido que reiniciar la salida, puesto que ha salido antes de tiempo.

Cada curva, cada pendiente, cada recta... ¡Todos los detalles importaban en el camino a la victoria! Tres vueltas de pura emoción (y diversión) que han llevado a David a la cima. Solo le ha faltado el champán para descorchar y celebrar la victoria.

Puedes verlo completo dando play al vídeo de arriba.