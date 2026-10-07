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"¡Te quiero!": la emoción de David Bustamante al conocer a la madre de Esperansa Grasia

La colaboradora del programa ha vuelto a sorprendernos en su sección habitual y ha dejado sin palabras a David Bustamante con sus ocurrencias.

"¡Te quiero!": la emoción de David Bustamante al conocer a la madre de Esperansa Grasia

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de la divertida y particular entrevista de David Bustamante, con demostración de esgrima incluida, Esperansa Grasia ha vuelto al plató de El Hormiguero para sorprendernos con su sección en el programa.

Casualmente, en el programa de hoy, la madre de Esperansa Grasia se encontraba entre el público y David Bustamante no ha podido evitar recalcar que es fan de ambas. Él también vio los vídeos de humor en los que lo mencionaban.

Después de estos elogios, Esperansa ha rescatado la sección con la que arrasó en su última visita y ha propuesto al cantante y al presentador hacer un pequeño sketch con helio. ¡Disfruta de este divertido momento dándole al play al vídeo de arriba!

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