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Revive la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

El cantante cántabro ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de su nuevo proyecto profesional como protagonista del musical de El Zorro.

Revive la entrevista completa a David Bustamante en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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David Bustamante ha sido el encargado de poner ritmo al programa de este miércoles de El Hormiguero. El cantante ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso por su exitosa carrera y para hablarnos de sus nuevos proyectos profesionales.

El cántabro se convertirá en el protagonista del musical El Zorro a partir del próximo mes de noviembre y, para ello, ha estado dando clases de esgrima. Nos ha hecho una demostración en directo junto a Pablo Motos que no ha dejado indiferente a nadie.

esgrima

Durante la entrevista el cantante también ha recordado su etapa como obrero y nos ha confesado cómo logró superar el vértigo. Además, ha reconocido que podría vivir solo de los ingresos que le dan sus perfumes. ¡Asegura que se vende uno cada 15 segundos!

David Bustamante ha vuelto a hacernos reír y pasar un buen rato junto con su simpatía y sentido del humor. ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!

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