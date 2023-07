No habrá otro ‘Beso’: los motivos de la ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro

Tres años juntos sumaban Rosalía (Barcelona) y Rauw Alejandro (Puerto Rico). Parecía ser una de las relaciones más estables del medio artístico e inseparables, pero ni haber lanzado tres canciones juntos recientemente, ni anunciar su compromiso en el final del videoclip de la canción ‘Beso’, ha sido suficiente para impedir la cancelación de su matrimonio, ocasionando que millones de fans se revolucionaran con la noticia.

En Espejo Público, el colaborador Nando Escribano recordó que hace apenas unos días se vio al puertorriqueño paseando en coches de alta gama en Madrid. La prensa le consultó sobre la fecha de su boda, a lo que atinó en decir que se se organizaría cuando la compositora terminara su "Motomami Tour". Días después la realidad es otra.

Precisamente, la catalana expresaba en sus redes que esta gira “ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas” en su vida... ¿Se refería también a su relación?

Lo cierto es que los rumores sobre los motivos de la separación entre las jóvenes estrellas van cogiendo fuerza y apuntan a una modelo colombiana como la tercera en discordia.

Rauw Alejandro, ¿infiel?

Valeria Duque, también periodista, sería la chica con la cual relacionan al reggaetonero, según apunta el colaborador Aurelio Manzano. “Tiene un hijo de ocho años producto de una anterior relación y es verdad que ella sigue a Rauw Alejandro” en las redes, pero que éste “no la sigue a ella”, comentó.

Escribano dio más detalles y desveló que Duque y el ahora ex de Rosalía se habrían conocido en un concierto que dio el cantante en junio en el país cafetero y, tras mantener una supuesta ‘noche de amor’, sería una amiga de la influencer quien divulgó lo ocurrido.

¿Shakira y Rauw, juntos?

A la artista oriunda de Colombia se la vio junto al boricua bañándose juntos en un río en Puerto Rico y comenzaron las especulaciones, pero ‘Shak’ estaba acompaña por más personas e incluso de sus hijos. Manzano desmonta entonces este rumor y explica que ha sido un encuentro amistoso, anecdótico, ya que se conocen tras colaborar juntos en el hit “Te Felicito”. "Ambos estaban invitados a los Premios Lo Nuestro, que se realizaban en la isla (...) Rauw sirvió de anfitrión al ser su país", reveló.

¿Estrategia de Marketing?

Muchos en las redes apuntan a que este rompimiento obedecería a una estrategia de marketing, a ello Aurelio responde que esta teoría no es cierta, alegando que la revista People, que ha difundido la noticia, no se arriesgaría con algo así. Además, señala que de no ser cierto, los famosos “ya lo habrían desmentido con algo tan sencillo como subir una foto”.

¿Habrá reconciliación? Sólo queda esperar cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero de lo contrario estaríamos hablando, sin duda, de la ruptura del verano.