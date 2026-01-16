El padre del niño de 12 años que presuntamente torturó a un compañero en su casa: "Lo siento por todo, yo estoy enfermo"

Un niño de 11 años fue secuestrado y torturado presuntamente por parte de otro de tan sólo 12 años en Los Barrios, Cádiz. Supuestamente ambos menores se conocían y eran amigos, pero las imágenes de la tortura han conmocionado a todo el país por su violencia extrema. Su amigo le amenazó para que se desnudase, le ató y comenzó la tortura. En las imágenes a las que ha tenido acceso ‘Mas Espejo’, se ven las heridas a las que se somete a curas diarias.

Intercambio de mensajes

Los padres de ambos menores se pusieron en contacto por redes sociales y se intercambiaron mensajes asegurando que todo lo que había ocurrido era cosa de niños: “Son niños. Lo siento, hija. Si ha pasado algo yo estoy aquí en el hospital no puedo hacer nada si te han hecho algo los niños, perdónalos”, escribe el familiar del agresor.

Una conversación a través de internet, donde el familiar de la víctima ha sido contundente: “Su hijo agredió y secuestró a mi sobrino y aún no han pedido perdón y no aparece nadie de la familia. Sé que está en otro país pero estamos destrozados”.

“Estoy en París”

El padre del agresor ha hablado con la familia, pero asegura no conocer todo lo que está pasando. Además, mantiene distancia con la madre y el agresor, lo que utiliza para justificar que no puede hacer nada, ni tomar ninguna decisión.

“Yo llevo años que no hablo con la madre de mi hijo, lo siento por todo”, escribe a través de redes sociales. “Yo estoy enfermo, estoy en un hospital en París con una enfermedad de cáncer”, cuenta el padre. A pesar de todo, no dude en trasladar disculpas a la familia de la víctima: “Lo siento por todos”.

La madre del agresor habla: “También es mi hijo”

La madre del agresor pide disculpas. “Yo también estaba en shock”, cuenta a los padres de la víctima a través de nuestro programa. “En la vida me imaginé esto que ha sucedido”, cuenta haciendo referencia a que nunca esperaba que su hijo iba a cometer tales hechos. “Os quiero pedir disculpas personalmente. No quiero ni imaginar lo que debéis estar pasando vosotros. Lo siento muchísimo. En mi vida me imaginé que mi hijo iba a hacer eso”.

Además, la madre asegura que su hijo también está pasando por una situación complicada y que ella, como madre del agresor no está viviendo un buen momento: “Me he quedado helada y llevo días que ni razono. Es mi hijo también como tú comprenderás. Todo lo que pueda hacer para que esto se mejore dentro de lo posible, aquí estoy”.

Los padres de la víctima, destrozados

El padre del agresor está fuera de España y la madre deja todo el fin de semana al niño sólo en casa. Según los padres de la víctima “ahí es donde está el núcleo del problema. No es normal por parte del padre, de la madre. Es su hijo”.

Además, van un paso más allá: “Creo que esto es un problema mayor. No son cosas de niños. No nos lo creemos. El padre está fuera, no sabe nada de él y la madre lo deja sólo. Ahí es donde empieza el problema”.

Los padres de la víctima han aprovechado nuestro programa para lanzar un llamamiento: “Aprovecho la situación para saber si alguien de Servicios Sociales se quiere poner en contacto con nosotros”. A pesar de este mensaje, el padre de la víctima asegura que ha hablado con las autoridades y “nos han dicho que Servicios Sociales no puede hacer nada, es un juez”.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por esta presunta agresión.

