Una médico en Sevilla es agredida dos veces en menos de 24 horas: "No pedimos un médico en cada centro de salud"

En la localidad de Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, una doctora ha sido agredida dos veces en menos de 24 horas por distintos pacientes. El primero de ellos, con antecedentes de drogadicción, se coló en la consulta sin cita previa y exigió recetas de medicamentos que la doctora se negó a facilitar.

La disputa continuó con insultos del paciente y un intento de puñetazo. Aunque consiguieron detener al hombre, la misma doctora se vio en una situación similar al día siguiente. Una paciente acorraló a la facultativa hasta que consiguió propinarle varios golpes.

Cada vez son más médicos los que reclaman soluciones, entre ellas, instalar un botón del pánico en las consultas. A raíz de estas dos últimas agresiones, se ha llevado cabo una concentración a las puertas del centro de salud de Villamanrique de la Condesa.

Rafael Gómez, presidente de la rama de Atención Primaria del Sindicato Médico de Sevilla, ha sido el encargado de explicar el estado en el que se encuentra la doctora: "En un estado de shock y ansiedad tremenda, y de baja porque no está capacitada para trabajar en estas circunstancias".

Gómez explica que la situación de la médico en este centro de salud, además, era muy difícil porque durante el verano no se han cubierto las bajas: "Ha estado más de un mes sola atendiendo a toda la población con sobrecarga de trabajo y problemas". El resultado ha sido la insatisfacción de la población y la agresión directa a la médico.

Sin embargo, no dejan de aumentar los casos de pacientes que agreden a doctores. Según el Ministerio de Sanidad, en 2022 se notificaron más de 13.000 agresiones, pero en 2023 se incrementaron hasta 14.749. Una de las soluciones que reclaman consiste en instalar un botón del pánico en las consultas. Rafael Gómez, por su parte, explica que no solicitan un médico en cada centro de salud, sino un vigilante de seguridad: "Por ejemplo, en los palacios que hubo varias agresiones ahí se puso un vigilante de seguridad [...] igual que lo tiene una oficina de hacienda y que yo sepa ahí no hay agresiones todos los días".

Beatriz de Vicente, además, recuerda en Más Espejo que en 2015 hubo una reforma del Código Penal que incluía como delito de atentado a la autoridad cualquier agresión a médicos con penas de 1 a 4 años de cárcel.