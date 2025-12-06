La venta de mascarillas se dispara un 43% ante el avance de una gripe que tensiona el sistema sanitario

Lo ha hecho antes de tiempo, con una circulación inusual para estas fechas y con un protagonista inesperado: la variante K del subtipo A(H3N2), que según los servicios de Urgencias está impulsando un crecimiento "más rápido de lo habitual" de los contagios.

Los datos muestran un país que avanza hacia su onda epidémica con semanas de antelación: la incidencia media supera los 600 casos por cada 100.000 habitantes, aunque en algunas áreas sanitarias roza los 1.600. La presión asistencial en urgencias crece entre un 15% y un 20%, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), que advierte de que el pico todavía no ha llegado.

El repunte de la gripe no solo se percibe en los hospitales. Las farmacias se han convertido en un barómetro claro de la situación: la venta de mascarillas ha aumentado un 43%, la de antigripales un 89% y la de analgésicos sin receta un 11%, según la consultora IQVIA.

En la farmacia Labella, en Santiago de Compostela, se observa la tendencia con claridad: "Antes de la pandemia, vender una mascarilla era anecdótico, vendíamos 20 al año, ahora hay días que despachamos veinte o treinta", explica el farmacéutico Ignacio Labella, que considera "positivo" que la población haya interiorizado cuándo usarla. “Si estás enfermo o vas a un sitio cerrado con mucha gente, cada vez más personas se la ponen sin que nadie lo pida”, añade.

La circulación del virus avanza a velocidades diferentes según la comunidad autónoma, pero con un patrón común: aumento sostenido en todas las edades, especialmente en niños pequeños y en mayores.

Castilla y León registra una de las tasas de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) más elevadas (741/100.000), con incremento de hospitalizaciones en menores de cinco años y en mayores de 75. Cataluña mantiene una incidencia alta (164/100.000) y uno de los porcentajes más elevados de variante K: un 58% de los casos.

Aragón fue la primera en activar el nivel 2 y exigir mascarilla en centros sanitarios. Galicia afronta un aumento notable de ingresos pediátricos, con Vigo, Pontevedra y Ferrol liderando la subida. Murcia ha registrado un crecimiento del 110% en solo una semana.

Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Baleares y Asturias muestran también incrementos que consolidan la tendencia ascendente.

Al aumento de gripe se suma una actividad inusual del virus respiratorio sincicial (VRS), especialmente en población infantil, y un goteo estable de COVID. La combinación presiona un sistema sanitario ya sobrecargado.

"El incremento de la demanda asistencial hace especialmente necesario poner en marcha planes de contingencia", resume el doctor Javier Millán, vicepresidente de SEMES.

El especialista insiste en que la clave no está solo en atender a más pacientes, sino en agilizar ingresos. "Es fundamental asegurar camas disponibles para evitar que los enfermos se acumulen en las salas de espera", concluye.

La sociedad científica alerta de un aumento de descompensaciones en personas mayores o con patologías crónicas respiratorias y cardíacas. La tasa de hospitalización por causas respiratorias asciende ya a 15 casos por cada 100.000 habitantes.

Sanidad y las comunidades autónomas han acordado recomendar el uso de mascarilla, aunque sin hacerlo obligatorio, en personas con síntomas, en centros sanitarios y en espacios cerrados con aglomeraciones. La indicación llega en paralelo al avance de la campaña de vacunación, que este año se ha adelantado por la previsión de una circulación más temprana.

SEMES insiste en medidas tradicionales: lavado frecuente de manos, ventilación, uso de pañuelos desechables, evitar compartir objetos personales y quedarse en casa si aparecen síntomas.

La vacunación, principal herramienta preventiva, y el aprendizaje de los últimos años, coinciden los especialistas, serán claves para atravesar una temporada que apenas ha comenzado.

