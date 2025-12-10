Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
España encara un repunte de gripe mientras la huelga médica recrudece la tensión sanitaria

Las comunidades viven un ascenso sin precedentes de infecciones respiratorias y reactivan mascarillas y planes de contingencia, mientras los médicos mantienen una huelga con seguimiento masivo para exigir un Estatuto Marco propio y mejores condiciones laborales.

La incidencia de la gripe en Catalunya supera el pico de las tres temporadas anteriores

La incidencia de la gripe en Catalunya supera el pico de las tres temporadas anteriores

Lorena Gómez
Publicado:

A menos de dos semanas de Navidad, España atraviesa una de las fases más críticas; el ascenso de la gripe y otras infecciones respiratorias. Esto coincide con una histórica huelga de médicos que reclama cambios estructurales en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Las autoridades autonómicas advierten de que el pico de contagios llegará justo después Navidad, pero muchas regiones ya han superado los máximos de las últimas tres temporadas.

Las huelgas están sujetas a unos servicios mínimos que todos los centros sanitarios deben cumplir. Garantizan asistencia a todos los pacientes que se encuentren en situación crítica, de urgencia y con tratamientos vitales. Este paro de cuatro días ha coincidido con las urgencias de los hospitales muy saturadas.

Aumento de la gripe

En Madrid, la incidencia se ha disparado hasta los 275 casos por 100.000 habitantes, duplicando la de la semana previa y superando los picos de los tres últimos inviernos. En solo siete días, la comunidad ha registrado 19.301 nuevos contagios, con especial impacto en ancianos y en menores de 0 a 14 años, que concentran los aumentos más bruscos. También se han declarado seis brotes en residencias, obligando a reforzar las medidas preventivas.

Cataluña vive una situación aún más intensa, con 418 casos por 100.000 habitantes, más del doble que una semana antes. La Generalitat ha decretado el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios y residencias, mientras los virus predominantes, gripe, rinovirus, coronavirus y VRS, avanzan simultáneamente. Los ingresos se concentran en mayores de 60 años y niños menores de cuatro.

Aragón ha activado el nivel 2 de riesgo por gripe, con Teruel duplicando su incidencia en apenas días. Murcia registra un incremento del 248% y ha impuesto mascarillas en todos los centros sanitarios, mientras Andalucía confirma que sus cifras se han triplicado en siete días y que la temporada está siendo especialmente virulenta.

Huelga de médicos

Este colapso asistencial coincide con la segunda jornada de la huelga médica, que se prolongará hasta el viernes y que, según los sindicatos CESM y SMA, tuvo un seguimiento del 80% en su primer día. El Foro de la Profesión Médica respalda los paros y exige un Estatuto Marco propio, denunciando que el borrador del Ministerio de Sanidad es insuficiente y no mejora las condiciones laborales ni la capacidad para retener talento.

Con los hospitales bajo presión por la epidemia respiratoria y los profesionales movilizados, la recta final del año se perfila como un momento decisivo para la respuesta sanitaria en España.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

