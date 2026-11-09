Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los expertos definen como "caos absoluto" lo que se vivió antes del choque

Diez días después del fatídico accidente de trenes en Urda, Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desactivado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). Este trámite se ha llevado a cabo después de que todos los vagones hayan sido retirados.

El Cecop ha tomado esta decisión en "vista la evolución favorable de las incidencias que motivaron su activación" y tras haberse finalizado los trabajos de inspección ocular por parte de la policía judicial a lo largo de esta semana. En el accidente murieron 69 personas.

El número de pacientes ingresados en Castilla-La Mancha, que fue en un inicio de 110, ha descendido a 11, dos en UCI y nueve en cama. El Centro Integrado de Datos (CID) continúa las labores consulares para entregar los restos mortales de las últimas tres víctimas del accidente, dos de nacionalidad australiana y una de nacionalidad checa.

Algunos expertos han definido como "caos absoluto" lo que se vivió antes del choque de trenes. El diario El Mundo publica parte del contenido de la caja negra del tren de Iryo. La maquinista llamó hasta en cuatro ocasiones al centro del control avisando de que la situación se estaba complicando.

Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, que se ha cobrado la vida de 69 personas.