Accidente trenes Urda
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Los expertos definen como "caos absoluto" lo que se vivió antes del choque
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, que se ha cobrado la vida de 69 personas.
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Diez días después del fatídico accidente de trenes en Urda, Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desactivado el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). Este trámite se ha llevado a cabo después de que todos los vagones hayan sido retirados.
El Cecop ha tomado esta decisión en "vista la evolución favorable de las incidencias que motivaron su activación" y tras haberse finalizado los trabajos de inspección ocular por parte de la policía judicial a lo largo de esta semana. En el accidente murieron 69 personas.
El número de pacientes ingresados en Castilla-La Mancha, que fue en un inicio de 110, ha descendido a 11, dos en UCI y nueve en cama. El Centro Integrado de Datos (CID) continúa las labores consulares para entregar los restos mortales de las últimas tres víctimas del accidente, dos de nacionalidad australiana y una de nacionalidad checa.
Algunos expertos han definido como "caos absoluto" lo que se vivió antes del choque de trenes. El diario El Mundo publica parte del contenido de la caja negra del tren de Iryo. La maquinista llamó hasta en cuatro ocasiones al centro del control avisando de que la situación se estaba complicando.
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Adif vuelve a situarse bajo la lupa de la investigación del caso Koldo. La UCO ha detectado nuevos contratos públicos presuntamente amañados y ha informado de ello al juez Moreno, que ha abierto una pieza separada y ordenado el registro de las dependencias del gestor ferroviario y de varias empresas. La investigación también salpica a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por su presunta implicación en contrataciones irregulares.
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Toledo acogerá el próximo 10 de noviembre el funeral en memoria de las 69 víctimas en la Catedral. El acto contará con representación del Gobierno central, aunque el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que no estará presente. En su lugar acudirán el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: CCOO extiende las huelgas de Adif y Renfe del día 17 de noviembre a Ouigo e Iryo
Comisiones Obreras (CCOO) ha extendido a los operadores Iryo y Ouigo la huelga convocada en Adif y Renfe para el próximo 17 de noviembre, con el objetivo de reclamar una mayor seguridad en la red ferroviaria española. La convocatoria cuenta con el respaldo de los comités y secciones sindicales de los distintos operadores.
El comité de empresa de Adif acordó inicialmente el paro, que estará acompañado de una concentración frente al Congreso el 16 de noviembre. Además, el día 18 se reunirá de nuevo para analizar la situación y valorar nuevas acciones, según explicó el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF).
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La AITAT aboga por implantar la marcha a la vista en las líneas de Alta Velocidad
La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) ha recomendado instaurar provisionalmente la marcha a la vista en las líneas de alta velocidad cuando una anomalía en el sistema de seguridad obligue a operar con el sistema de respaldo BSL.
La medida se mantendría "hasta que se revisen y adapten los protocolos de actuación correspondientes", según el informe publicado este sábado, que recoge varias recomendaciones tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Un total de 67 de las 69 personas fallecidas en Urda ya están a disposición de sus familias
Según el último balance del Centro Integrado de Datos (CID), 67 de los 69 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares. Los dos cuerpos restantes continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, pendientes de finalizar los trámites consulares necesarios. Todas las víctimas mortales ya han sido identificadas, por lo que las gestiones pendientes están relacionadas exclusivamente con su entrega.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La caja negra del Iryo de Urda revela que la maquinista llamó cuatro veces a Atocha sin respuesta antes del choque
El análisis de la caja negra del tren Iryo 6076 que sufrió la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), en la que murieron 69 personas, revela que la maquinista de dicho transporte llegó a intentar contactar hasta en cuatro ocasiones con el Centro de Regulación y Control de Atocha (CRC) sin obtener una respuesta inicial, según ha adelantado este domingo 'El Mundo'
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: "Caos absoluto" antes del choque
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Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el accidente de trenes en Urda, Toledo. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 9:30 horas de este sábado, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) después de que todos los vagones hayan sido retirados. El Platecam fue activado pasado día 28 de octubre tras la colisión.
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