Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

ACCIDENTE TREN

Los sistemas de detección de roturas de vía no alertaron del fallo de Adamuz pese al paso de 47 trenes

Los investigadores alertan de fallos de seguridad conocidos por ADIF y reclaman mejoras urgentes para evitar nuevas tragedias.

Grúas trabajando en el convoy del tren Iryo accidentado el pasado enero en Adamuz en una imagen de archivo

Los sistemas de detección de roturas de vía no alertaron del fallo de Adamuz pese al paso de 47 trenes | Efe

Publicidad

Irene Delgado
Irene Delgado
Publicado:

El tramo de vía en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz permaneció roto durante casi 22 horas. En ese intervalo, 47 trenes circularon por el carril dañado antes de que descarrilara el convoy siniestrado, sin que los sistemas de detección advirtieran de la rotura.

Los investigadores vuelven a poner el foco en las deficiencias de los mecanismos de seguridad ferroviaria y reclaman mejoras urgentes a ADIF, sin necesidad de esperar a la publicación del informe final del accidente. Advierten de que las herramientas actuales para detectar roturas de carril siguen siendo insuficientes y no garantizan que se puedan identificar este tipo de fallos a tiempo

El riesgo de las deficiencias fue calificado como "catastrófico e intolerable"

Así lo recoge el informe AITAT, autoridad encargada de investigar el accidente, que ya calificaba el riesgo de estas deficiencias como "catastrófico e intolerable". Aunque la empresa pública renovó los circuitos de vía, la actuación no resolvió el problema. El propio documento señala que la renovación "no resolvió la limitación existente respecto a la detección de roturas de carril".

Salvador García Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), asegura que ADIF ya había recibido advertencias sobre esta situación. A su juicio, una aplicación más exhaustiva de los algoritmos de inspección podría haber permitido identificar el problema con antelación: "Seguramente se podría haber detectado una microfisura tres meses antes o una rotura ya con cierta gravedad tres semanas antes".

García Ayllón considera que el accidente podría haberse evitado y reclama a ADIF que refuerce los mecanismos de inspección y detección para impedir que una situación similar vuelva a repetirse.

Falta de medios de los investigadores

A las deficiencias técnicas se suma ahora la falta de medios de los investigadores. El equipo encargado de esclarecer los accidentes cuenta únicamente con tres personas para abordar los tres siniestros que tiene abiertos, por lo que ha solicitado ayuda a las autoridades europeas.

Además, diez meses después del accidente, el centro encargado de analizar los raíles dañados todavía no ha recibido el material necesario para realizar sus estudios. A esta demora se añade la desaparición de las segundas cajas negras del tren Alvia.

Según la documentación, una de ellas se encontraba en el coche uno y la otra en el coche cuatro. La Guardia Civil ha tratado de localizarlas entre las aproximadamente 350 toneladas de restos trasladados a las instalaciones donde se depositaron los materiales del accidente. Sin embargo, el informe policial concluye que "resulta imposible o no es viable la localización de los DEUTA en los restos depositados en las instalaciones de Adamuz".

Por el momento, los agentes únicamente han conseguido recuperar los armarios de conexiones, mientras continúa sin esclarecerse el paradero de los dispositivos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

El Hierro, colapsado por la llegada de cayucos: "Es imposible filiarlos"

Migrantes llegados en cayuco a Canarias

Publicidad

Sociedad

Los vagones accidentados en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Fiscalía Europea abre una investigación por posible fraude en el mantenimiento de la línea de AVE Madrid - Sevilla

Imagen de archivo de la playa del Trampolín en Ceuta

La Guardia Civil cifra en 88.146 los migrantes retornados tras el asalto a Ceuta

Imagen de archivo de un teléfono móvil

Condenan a una madre por enviar fotos de su hija desnuda a un falso Cristiano Ronaldo

Accidente Adamuz
ACCIDENTE FERROVIARIO

"Estamos aterrorizados": las víctimas de Adamuz alertan de nuevas deformaciones en las vías

Grúas trabajando en el convoy del tren Iryo accidentado el pasado enero en Adamuz en una imagen de archivo
ACCIDENTE TREN

Los sistemas de detección de roturas de vía no alertaron del fallo de Adamuz pese al paso de 47 trenes

Imagen del robo en Los Palacios
Andalucía

Detenido por atracar con un martillo un establecimiento en Los Palacios y llevarse 1.000 euros

El hombre, cliente habitual, acudió al negocio previamente para reconocer el terreno.

"En la calle hay más ratas que personas", la denuncia de los vecinos en un barrio de Tenerife
Canarias

"En la calle hay más ratas que personas", la denuncia de los vecinos en un barrio de Tenerife

Una plaga de roedores tiene atemoriza a los vecinos de La Gallega.

Gemelo digital en el hospital Vall d'Hebron

El hospital Vall d’Hebron creará 'gemelos digitales' de órganos para predecir enfermedades

Migrantes llegados en cayuco a Canarias

El Hierro, colapsado por la llegada de cayucos: "Es imposible filiarlos"

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Dos hermanas menores de edad huyen para no ser obligadas a casarse

Publicidad