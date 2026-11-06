Los sistemas de detección de roturas de vía no alertaron del fallo de Adamuz pese al paso de 47 trenes

El tramo de vía en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz permaneció roto durante casi 22 horas. En ese intervalo, 47 trenes circularon por el carril dañado antes de que descarrilara el convoy siniestrado, sin que los sistemas de detección advirtieran de la rotura.

Los investigadores vuelven a poner el foco en las deficiencias de los mecanismos de seguridad ferroviaria y reclaman mejoras urgentes a ADIF, sin necesidad de esperar a la publicación del informe final del accidente. Advierten de que las herramientas actuales para detectar roturas de carril siguen siendo insuficientes y no garantizan que se puedan identificar este tipo de fallos a tiempo

El riesgo de las deficiencias fue calificado como "catastrófico e intolerable"

Así lo recoge el informe AITAT, autoridad encargada de investigar el accidente, que ya calificaba el riesgo de estas deficiencias como "catastrófico e intolerable". Aunque la empresa pública renovó los circuitos de vía, la actuación no resolvió el problema. El propio documento señala que la renovación "no resolvió la limitación existente respecto a la detección de roturas de carril".

Salvador García Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), asegura que ADIF ya había recibido advertencias sobre esta situación. A su juicio, una aplicación más exhaustiva de los algoritmos de inspección podría haber permitido identificar el problema con antelación: "Seguramente se podría haber detectado una microfisura tres meses antes o una rotura ya con cierta gravedad tres semanas antes".

García Ayllón considera que el accidente podría haberse evitado y reclama a ADIF que refuerce los mecanismos de inspección y detección para impedir que una situación similar vuelva a repetirse.

Falta de medios de los investigadores

A las deficiencias técnicas se suma ahora la falta de medios de los investigadores. El equipo encargado de esclarecer los accidentes cuenta únicamente con tres personas para abordar los tres siniestros que tiene abiertos, por lo que ha solicitado ayuda a las autoridades europeas.

Además, diez meses después del accidente, el centro encargado de analizar los raíles dañados todavía no ha recibido el material necesario para realizar sus estudios. A esta demora se añade la desaparición de las segundas cajas negras del tren Alvia.

Según la documentación, una de ellas se encontraba en el coche uno y la otra en el coche cuatro. La Guardia Civil ha tratado de localizarlas entre las aproximadamente 350 toneladas de restos trasladados a las instalaciones donde se depositaron los materiales del accidente. Sin embargo, el informe policial concluye que "resulta imposible o no es viable la localización de los DEUTA en los restos depositados en las instalaciones de Adamuz".

Por el momento, los agentes únicamente han conseguido recuperar los armarios de conexiones, mientras continúa sin esclarecerse el paradero de los dispositivos.

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