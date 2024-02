Gonzalo Miró, sobre lo que un menor hizo a un futbolista en Vallecas: "A mi me parece una agresión sexual en toda regla"

En la noche de este lunes, durante el partido de fútbol de La Liga que enfrentaba al Rayo Vallecano y al Sevilla, en el Estadio de Vallecas, situado en el barrio madrileño del mismo nombre, se produjo un polémico incidente.

Las imágenes recogidas por las cámaras, durante la retransmisión del encuentro, recogen lo que un aficionado del Rayo Vallecano realizó al jugador del Sevilla, Lucas Ocampos, cuando éste último de ponía a poner en juego el balón en un saque de banda.

La Liga habría iniciado una investigación y estaría valorando tomar medidas legales por estos hechos protagonizados por el joven aficionado. El responsable de los hechos sería un seguidor del equipo de Vallecas y parece que se trataría de un menor de edad. El joven aprovechó un momento en el que el futbolista se aproximó al asiento que ocupaba en la grada para introducir un dedo en el culo del futbolista, lo que desencadenó la polémica.

"Siempre hay un tonto"

Lucas Ocampos, futbolista que sufre la supuesta agresión, lamentaba lo ocurrido en las declaraciones concedidas a la prensa inmediatamente después del encuentro y pedía que se tomaran medidas al respecto: "Ojalá que la Liga lo tome con seriedad, como se toma el racismo y esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, siempre nos tratan con respeto. Pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos. Si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar".

Por su parte, el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, al ser preguntado por el incidente en la rueda de prensa posterior al partido hizo las siguientes declaraciones: "¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que a esto hay que darle una vuelta. A mi me preocupan mucho los comportamientos tan extraños y las cosas tan raras que pasan en los estadios".

Sánchez Flores afirmaba que actualmente se están haciendo "muchas cosas bien y hay un montón de cosas que se nos escapan y para las que no estamos preparados", y sentenciaba "no vale todo en los estadios".

Inadmisible

Gonzalo Miró, tras ver las imágenes del incidente, se muestra contundente afirmando que "se debería identificar a esta persona y tomar medidas y ser acusada", de ser posible, y añade: "A mi me parece una agresión sexual en toda regla".

La presentadora del programa, Susanna Griso, plantea que la situación podría ser muy diferente si el acto se hubiese hecho a una mujer dado que "hay mayor sensibilidad" y la opinión pública "estaría más escandalizada". Ante esto, Gonzalo responde claramente que "no debería discriminar el sexo en este sentido, a mi me parece bastante claro", y añade que lo sucedido sería de cierta gravedad por lo que entiende que "estas cosas no pueden pasar entre mujeres y hombres ni entre hombres y hombres".