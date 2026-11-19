Carles Puigdemont irrumpe de lleno en la campaña electoral del 29N. El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de Junts ha asegurado que su partido aprovechó la "ambición desmedida" de Pedro Sánchez por mantenerse en el poder para conseguir concesiones políticas durante las negociaciones de su investidura en 2023.

"Pedro Sánchez es una persona amoral y con una ambición desmedida"

En una entrevista concedida al diario El Mundo, que se publica este jueves, el dirigente independentista ha afirmado que el PSOE aceptó con relativa facilidad algunas de sus principales exigencias, incluida la amnistía, y ha acusado al presidente del Gobierno de incumplir posteriormente los compromisos alcanzados.

"De alguna forma nosotros nos hemos aprovechado de esta ambición desmedida de poder para infligir algunas derrotas de España que no habríamos podido llevar a cabo. En definitiva, nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España", ha declarado Puigdemont, que también ha definido al jefe del Ejecutivo como "una persona amoral y con una ambición desmedida".

Asegura que el PSOE buscó a Junts

El expresidente catalán ha relatado cómo comenzaron las conversaciones entre ambas formaciones después de las elecciones generales de 2023, cuando el PSOE necesitaba el respaldo de los siete diputados de Junts para sacar adelante la investidura de Sánchez. Según su versión, fueron los socialistas quienes se acercaron a su partido para iniciar las negociaciones, pese a la desconfianza que existía entre ambas organizaciones.

Puigdemont ha explicado que su intención no era facilitar una legislatura a cambio de acuerdos puntuales, sino aprovechar la necesidad parlamentaria del PSOE para abordar reivindicaciones históricas del independentismo catalán. En este sentido, ha asegurado que advirtió a los negociadores socialistas de que, si únicamente buscaban votos para mantener al Gobierno, no encontrarían su apoyo.

Por el contrario, Junts estaba dispuesto a negociar si el PSOE aceptaba abordar la relación política entre Cataluña y España y las cuestiones que, a juicio del independentismo, permanecían sin resolver. El dirigente también ha señalado que nunca ha mantenido contacto directo con Pedro Sánchez, ni personalmente ni por teléfono, desde que reside fuera de España.

La amnistía y las "dos cestas" de exigencias

Durante las negociaciones, Puigdemont ha explicado que su formación presentó al PSOE dos bloques de reivindicaciones. El primero incluía cuestiones de carácter más inmediato, como el traspaso de competencias, la financiación, el déficit, las infraestructuras ferroviarias y las leyes estatales que Junts considera invasivas de las competencias autonómicas.

El segundo bloque abordaba las principales aspiraciones políticas del independentismo, entre ellas la soberanía, el reconocimiento internacional, la lengua catalana y el reconocimiento nacional de Cataluña.

"Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no"

Para poder desarrollar estas conversaciones, Puigdemont ha señalado que consideraba imprescindible aprobar una ley de amnistía que permitiera negociar sin el riesgo de prisión o extradición de los dirigentes independentistas.

Para abordar este diálogo sin "la amenaza de tener que ir a la prisión, de ser extraditados o de tener una mano atada a la espalda (...) tenía que venir la amnistía", ha indicado Puigdemont.

Según ha relatado, el PSOE aceptó esta condición con menos resistencia de la que esperaba. "Aceptaron bastante fácil la amnistía. Pensaba que lo lucharían un poco más, pero para mi sorpresa fue que no. Porque era evidente que aquello era una derrota que el PSOE iba a propiciar a España", ha afirmado.

Preguntado por si los socialistas aceptaron todas las exigencias presentadas por Junts, el expresidente catalán ha respondido afirmativamente, aunque ha diferenciado esa aceptación inicial del cumplimiento posterior de los acuerdos.

Acusa a Sánchez de incumplir lo pactado

El líder de Junts también ha abordado el deterioro de las relaciones entre ambas formaciones y las razones que terminaron provocando su ruptura política. Según su versión, el problema dejó de ser la disposición del PSOE a negociar nuevas propuestas y pasó a centrarse en la falta de cumplimiento de los compromisos ya adquiridos.

Preguntado por si el Gobierno habría llegado a aceptar un concierto económico catalán o un referéndum de autodeterminación para evitar la ruptura, Puigdemont ha respondido que "no", porque en ese momento Junts ya no buscaba ampliar las exigencias, sino garantizar que se ejecutaran los acuerdos existentes.

"No podíamos ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato. A veces teníamos la sensación de que con una cierta caradura", ha manifestado.