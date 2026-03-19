¿Cómo está afectando la guerra en el lujoso mercado inmobiliario de Dubái? "Los buscadores de chollos se mueven con rapidez"

Los ataques de Irán contra Dubái están poniendo a prueba la fortaleza de su mercado inmobiliario De hecho, en este 2026 el Índice inmobiliario DFM, uno de los termómetros del sector, detecta un 20% de caída en el sector. Después de tres años de una impresionante subida de ese mismo valor, hasta un 63% de subida en 2024, por ejemplo. Esto refleja evidentemente que la tendencia podría estar cambiando. Una de las consecuencias directas de estas señales que está dando el mercado y la inestabilidad por la guerra es la bajada de precios de la vivienda. Comprar un apartamento en Dubái es ahora mismo 25.000 euros más barato que antes de la guerra.

"Los propietarios con viviendas en alquiler a corto plazo estarán preocupados"

Susanna Griso ha hablado con Marisa García, Ceo y fundadora de Serena Luxe Real Estate, empresa de inversiones inmobiliarias en Dubái, para saber si existe preocupación en el mercado inmobiliario por las consecuencias de la guerra. Marisa ha matizado que demasiado pronto para entrar en pánico y que los expertos inmobiliarios están observando como fluctúa el mercado. No obstante, si que puede haber propietarios con viviendas en alquiler a corto plazo que sí estén preocupados. "Si es cuestión de un par de semanas, no se va a notar mucho", ha dicho la experta con respecto a la duración de la guerra.

Sin embargo, los 'buscadores de chollos' si se están moviendo con rapidez en el marcado para aprovechar la oportunidad e invertir en un mercado que en los últimos tres años había crecido un 60%. "Yo tengo a mis clientes desde cualquier lugar del mundo y sí que por la mañana en cuanto abro me llegan todos los mensajes", ha confesado Marisa. Sus clientes buscan buenas rebajas para invertir en inmueble, aunque "no han bajado tanto los precios", aclara Marisa.

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