Gema López revela que Ángel Cristo Junior ha sido denunciado por maltrato por la madre de su hija

Las declaraciones de Ángel Cristo Junior sobre su relación con su madre y su hermana han causado un gran malestar en la familia. Tanto Bárbara Rey como Sofía Cristo no quieren responder a las acusaciones del joven. Ángel asegura que su madre le tenía como su esclavo y que le medicó desde muy pequeño. De su hermana cuenta que desde los 13 años se drogaba a diario y no sabía lo que pasaba en su casa.

Ante estas declaraciones Bárbara Rey intervenía en directo en Espejo Público para decir que le dolía más la información que pudiera salir a la luz sobre su hijo que lo que este pudiera contar sobre ella.

"Sofía tuvo la habilidad de salir de una vida muy oscura y Ángel no ha salido de ahí"

Apunta la periodista Gema López que la relación de Ángel Cristo Junior con su madre no ha sido fácil. "Ha sido un niño con muchos complejos que ha tenido problemas desde la infancia", añade. "Todo eso ha desarrollado una serie de cosas, no han sido una familia idílica en las relaciones porque es imposible que esas relaciones sean sanas de base. Sofía tuvo la habilidad de meterse en una vida muy oscura y salir y Ángel no ha salido de ahí, de ahí la preocupación de Bárbara y Sofía de que Ángel necesita ayuda", ha explicado.

Mantiene Susanna Griso que Sofía "ha hecho muchas horas de terapia para estar fuera y verlo ya con cierta distancia y él no, está enfermo".

"Según su hijo Bárbara Rey es un monstruo"

La periodista y colaboradora de Espejo Público Laura Fa cree que este nuevo capítulo daña seriamente la imagen de Bárbara Rey. "La gente ya no se creía que Bárbara fuera una mujer maltratada y ahora resulta que según su hijo es un monstruo que lo tenía durante 3 películas haciéndole masajes como si fuera un niño explotado por esa madre. Si necesita mucho dinero está metido en algo que le obliga a dejar a su madre por los suelos y a su hermana completamente desubicada. Aunque sea verdad pones a tu madre en una situación complicadísima solo por dinero", destaca.

"Está reproduciendo lo que ha mamado en casa muchas veces", opina Gemma López. "Ángel es producto de muchas cosas que ha vivido, se acostumbró a que en un plató sus padres discutieran y a ver a Sofía siendo una niña contando sus adicciones. Creo que es una víctima de muchas cosas convertido en verdugo".

Los 'problemas legales' de Ángel Cristo Junior

Pilar Vidal cuenta que Ángel Cristo tiene una denuncia por violencia de género de su expareja por la que llegó incluso a estar en el calabozo. "En 2010 hay una sentencia condenatoria de Ángel Cristo por agredir a un policía en Marbella", añade Gema.

Cuenta además que existe un atestado de un accidente en el que iba acompañado de unas chicas y dio varias vueltas de campana. Posteriormente dio positivo en drogas y alcohol, fue detenido y pasó la noche en el calabozo.

Denunciado el pasado mes de enero por la madre de su hija

Gema López afirma que el pasado mes de enero Ángel recibe una denuncia por maltrato de la madre de su hija. La denuncia, prosigue explicando, se recibe en el juzgado de Alcorcón pero este se inhibe y se deriva finalmente al juzgado de violencia de género en Madrid. Hay visitilla y el juez no ve indicios de delito y sobrescribe el caso, mantiene López. "La Fiscalía recurre a la Audiencia Provincial, que cree que se tiene que seguir investigando", matiza.

Añade López que "esto ha provocado que las visitas que pueden hacer a la menor se vean sesgadas y se cierre un convenio regulador en el que se tienen muy en cuenta las peticiones de la madre".