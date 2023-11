Barbara Rey reacciona en Espejo Público tras las declaraciones de su hijo: "Cuando me enteré le dije: "No sabes dónde te has metido""

El hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo, ha concedido una entrevista en la que habla de su relación familiar con su madre y su hermana. Cuenta que sus progenitora no fomentaba la unión familiar y que él era su sirviente e incluso le daba un masaje todas las noches. "La verdadera pesadilla no era mi padre, sino mi madre", llega a decir. De su hermana dice que "desde los 13 años estaba 24 horas drogada" y que a él siempre le dieron pastillas para los nervios.

Espejo Público se ha puesto en contacto con Bárbara Rey mientras su hija Sofía Cristo estaba en el plató. Bárbara ha comenzado diciendo que su hija es su vida que sin ella su hija no existiría. "Es un ser maravilloso con una luz y un corazón que no le cabe en el cuerpo desde que nació", cuenta. Recuerda que cuando sus dos hijos estaban internos y llegaba el fin de semana solo salía con ellos y no quedaba con nadie.

La periodista Gema López ha revelado que mantuvo una discusión con Bárbara hace años porque esta quería proteger a su hijo e impedir que salieran a la luz algunas informaciones. Le ha preguntado si teme que después de haber concedido la entrevista estos datos se hagan públicos. "Estoy peor por ese motivo que por lo que él ha dicho de mí", espetaba Bárbara Rey.

"Yo estoy tan acostumbrada a que me machaquen, y muchas veces sin haber hecho nada..., pero mi hijo es mi hijo y lo seguirá siendo hasta después de haberme ido de este mundo", añadía. Bárbara Rey cuenta que siente mucho dolor porque sabe "que le van a hacer daño". "Es el dolor más grande que tengo y el de que mi hija sufra por mí".

La periodista Gema López ha comentado además que hay testimonios dispuestos a hablar sobre su hijo y le ha preguntado si teme que se le pregunte por determinados comportamientos violentos de este. "Tengo miedo porque cuando van a por alguien van sin piedad y no van a tener en cuenta la fragilidad de mi hijo".

"Que Dios te proteja y te ayude"

Cuando Bárbara se enteró de que su hijo iba a conceder la entrevista le dijo: "No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude". "Hay cosas que uno ya no puede hacer y no están a mi alcance, él no tiene ni idea de dónde ha entrado ni en el lugar que ha entrado", se lamenta Rey.

Mantiene que sabiendo dónde ha debutado conoce "la táctica que ellos utilizan" y sabe que lo que le espera no es bueno. "Yo sé la profesionalidad de todos pero sé que investigáis porque los grandes profesionales vais pisando sobre seguro".