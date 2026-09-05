Cihan acaba de encontrar la felicidad con Alya y descubre que Boran está vivo: ¿qué pasará ahora entre ellos?

Cihan y Alya han conseguido por fin vivir su historia de amor sin esconder sus sentimientos. Después de todo lo que han pasado, ambos han empezado a mirar hacia el futuro juntos. Pero cuando parecía que nada podía separarlos, Cihan ha descubierto que Boran está vivo.

La noticia lo devuelve a un pasado que creía cerrado. Boran es su hermano y también el marido de Alya, y Cihan no puede olvidar que se enamoró de la mujer de la persona que más quería. Ahora tendrá que enfrentarse de nuevo a sus sentimientos y decidir qué hacer con su relación con Alya.

La relación de Cihan y Alya no ha sido fácil desde el principio. Han tenido que superar muchas dudas y obstáculos antes de poder vivir su amor con libertad. Durante mucho tiempo, Cihan no se ha permitido ser feliz al lado de Alya, pero poco a poco ha conseguido dejar atrás sus miedos.

Ahora, los dos han dado un paso adelante y han empezado a imaginar un futuro juntos. Cihan incluso ha llegado a sentir que por fin ha encontrado la vida que estaba buscando.

Pero todo cambia cuando Cihan descubre que Boran está vivo y en coma, oculto en casa de Vurgun. Para él, volver a saber de su hermano supone un golpe difícil de asimilar. Durante todo este tiempo había tenido que aceptar su muerte y aprender a vivir con ella.

Y hay algo que hace todavía más complicada la situación: Alya sigue sin saber que su marido está vivo.

¿Qué pasará ahora entre Alya y Cihan?

Cihan tendrá que pensar en cómo reaccionará Alya cuando conozca la verdad y en qué significa para su relación descubrir que el hombre al que creía muerto sigue con vida.

Y, sobre todo, tendrá que enfrentarse a una pregunta que llevaba mucho tiempo intentando dejar atrás: ¿puede ser feliz con Alya sabiendo que su hermano sigue vivo?

La pareja que tanto ha luchado por estar junta vuelve a encontrarse ante un obstáculo inesperado. Ahora el futuro de los tres está en el aire.