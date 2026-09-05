César Cadaval: “Con esta ropa parezco un loro inglés”

Los invitados de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc han llegado a la estación vestidos de época para celebrar el evento.

Lo que para Jorge y César Cadaval era un look divertido, para Susi Caramelo era todo un despropósito el vestir de época, “imagino que en esa época la gente llevaba enaguas, pero yo llevo un tanga y llevo todo el día con un picor” ha confesado la humorista.

¿Quién será la víctima en esta nueva entrega? Disfruta de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

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