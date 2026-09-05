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Esta noche, a las 22:00 horas

César Cadaval: “Con esta ropa parezco un loro inglés”

Una fiesta de muerte llega con una nueva entrega, asesinato en Canfranc, los invitados en esta ocasión serán Carlos Baute, Isabel Forner, César y Jorge Cadaval, Jorge Sanz, David de Jorge y Susi Caramelo. No te pierdas el nuevo programa de Una fiesta de muerte, esta noche a las 22:00 horas.

César Cadaval: “Con esta ropa parezco un loro inglés”

César Cadaval: “Con esta ropa parezco un loro inglés”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Los invitados de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc han llegado a la estación vestidos de época para celebrar el evento.

Lo que para Jorge y César Cadaval era un look divertido, para Susi Caramelo era todo un despropósito el vestir de época, “imagino que en esa época la gente llevaba enaguas, pero yo llevo un tanga y llevo todo el día con un picor” ha confesado la humorista.

¿Quién será la víctima en esta nueva entrega? Disfruta de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc, esta noche a las 22:00 horas en Antena 3.

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Antena 3 » Programas » Una fiesta de muerte

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