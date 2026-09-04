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AlaZ | 4 de septiembre

“Soy un kamikace”: Javier renuncia al empate a 22 con David y va a por todas en AlaZ

Parecía que el duelo iba a terminar en tablas hasta que el madrileño ha anunciado que iba a arriesgar, con un bote de 988.000 euros en juego.

“Soy un kamikace”: Javier renuncia al empate a 22 con David y va a por todas en AlaZ

“Soy un kamikace”: Javier renuncia al empate a 22 con David y va a por todas en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cuando el duelo apuntaba a un empate, Javier se ha encargado de elevar la tensión en AlaZ. Con mucha determinación, le ha comunicado a Roberto Leal que iba a romper las tablas a 22 aciertos con David con una respuesta más: “No la tengo muy clara, pero yo he venido a jugar y soy un kamikace”. Con 988.000 euros esperándole al ganador del bote, ha preferido ir a por todas.

Con este suspense inesperado ha terminado un AlaZ muy igualado entre los dos concursantes. Casi de la mano durante toda la primera ronda de preguntas, sus marcadores se han encontrado definitivamente al llegar ambos a 21 aciertos. Las espadas estaban en alto porque se les veía inquietos, con respuestas pendientes por dar.

Efectivamente, los dos han pintado de verde una letra más. Con 22, David ha dado por bueno el resultado y se ha plantado. La sorpresa la ha dado Javier al mostrar su vena más aventurera, buscando el bote o quizá un 24 que aún tiene pendiente como hito personal tras 137 programas. ¡Descubre en el vídeo el desenlace!

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