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Mejores momentos | 4 de septiembre

A David le pica ‘El bichito del amor’ en La Pista… ¡al escuchar a El Fary!

Roberto Leal ha despistado a los concursantes al anunciar una canción “muy romántica”, lo que no parecía corresponderse del todo con el estilo de música.

A David le pica ‘El bichito del amor’ en La Pista… ¡al escuchar a El Fary!

A David le pica ‘El bichito del amor’ en La Pista… ¡al escuchar a El Fary!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Cuando Roberto Leal ha anunciado que iba a sonar una canción “muy romántica” en La Pista, en el duelo entre Javier y David, casi todo el mundo esperaba una balada, un bolero o un estilo similar. Por eso, el primer fragmento ha dejado a los concursantes sorprendidos. El propio presentador ha reconocido que se había dejado llevar por el título: “Me he aventurado un poquito”.

Al despiste se ha sumado el verso de la letra: “Cintura de avispa, labios de fresón”. David, teniendo en cuenta el viaje musical al año 1982, ha propuesto ‘Sabor de amor’, de Danza Invisible. También es lo que se le había ocurrido a Javier, y Roberto ha incrustado la frase en la melodía.

Con el siguiente fragmento han descubierto al artista: El Fary. La tarea ahora de los concursantes era repasar su discografía, a ver si se acordaban de algún título. Finalmente ha tenido que dárselo el presentador, aunque con otras palabras. Tras el fallo de Javier, David ha atinado bien con ‘El bichito del amor’. A veces las canciones más románticas llegan de la mano de los artistas y los estilos más inesperados. ¡Dale al play!

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