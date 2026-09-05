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La tesis de Alsina sobre Rufián: "Era un independentista pasajero, por contagio ambiental"

El periodista confiesa ante Cristina Pardo la entrevista que le quedó pendiente con el diputado y analiza su verdadera evolución política.

La tesis de Alsina sobre Rufián: "Era un independentista pasajero, por contagio ambiental"

La tesis de Alsina sobre Rufián: "Era un independentista pasajero, por contagio ambiental"

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Alejandro Hergon
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El paso de Carlos Alsina por el plató de La Mesa dejó reflexiones de peso sobre la actualidad política y las figuras más mediáticas del Congreso. Dentro de la entrevista que le hacía Cristina Pardo, el director de Más de Uno en Onda Cero abordó la figura de Gabriel Rufián y la espina clavada de no haber podido entrevistarle en su estudio tras reiteradas peticiones.

"Era una entrevista política que me habría gustado hacer"

Aprovechando su tono distendido, Alsina admitió con ironía su interés por haber confrontado directamente sus ideas con el portavoz independentista: "Me sorprendió igual más lo de Rufián, porque creo que nunca ha venido al estudio Rufián. Lo hemos pedido reiteradamente".

Ante el apunte de Cristina Pardo sobre la posibilidad de entrevistarlo sobre otros temas ajenos a la política, el periodista matizó que su interés se centraba en cuestiones de fondo: "A mí me habría gustado preguntarle de algunos temas políticos concretos".

"En esencia no es un independentista por convicción"

Alsina desarrolló la teoría que sostenía durante su etapa enfocado de lleno en el análisis político sobre las verdaderas motivaciones del diputado catalán: "Mi tesis es que Rufián era un independentista, digamos, pasajero, un poco por contagio ambiental, y que su independentismo no es, no quiero decir auténtico, pero en esencia él no es un independentista por convicción".

Para el periodista, el discurso del portavoz ha experimentado un giro que evidencia su verdadera aspiración. "Forma parte de una evolución natural y seguramente muy plausible que él no termina de reconocer, que es la evolución de quien en realidad ya no es independentista, si es que alguna vez lo fue, porque ahora lo que aspira es salvar a España y a los españoles de las derechas y de las ultraderechas", afirmó en el plató de La Mesa.

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