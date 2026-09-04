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Mejores momentos | 4 de septiembre

¿Boda en Pasapalabra? El equipo azul se viste de blanco junto con Roberto Leal

Parece que David, Pepón Nieto, Blanca Romero y el propio presentador se han puesto de acuerdo en su look de este programa y las bromas no han tardado en proliferar.

¿Boda en Pasapalabra? El equipo azul se viste de blanco junto con Roberto Leal

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Ha sido como un pequeño efecto dominó. Al comienzo de este programa de Pasapalabra, incluso antes de que David afrontara la Silla Azul, Roberto Leal se ha dado cuenta de lo “supercombinados” que iban Pepón Nieto y Blanca Romero, ambos de blanco. “Los tres”, le han corregido ambos invitados, porque el concursante coincidía con el color. Y aún quedaba otra casualidad que ha apuntado Cristina al propio presentador: “Serán los cuatro, porque tú también vas de blanco”.

Las bromas han sido inevitables. “Yo también quiero ir a esta boda”, ha comentado Berta Collado, que ha detallado que parecía totalmente ibicenca. Roberto le ha seguido la broma: “No sabemos bien quién se casa, pero nos han invitado”. “Luego ya nos enteraremos, digo yo”, ha añadido.

La conversación con el nuevo equipo blanco ha girado en torno a las tonalidades de sus camisas. “Parece que tenemos un grupo de WhatsApp”, ha reconocido el presentador, que ha zanjado la charla asegurando: “Nos vemos en la boda esta noche”. ¡Revive en el vídeo esta curiosa coincidencia!

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