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Mejores momentos | 4 de septiembre

Álex Villazán, demasiado joven para Xuxa: Blanca Romero hace pleno con ‘Ilarié’ en La Pista

Roberto Leal ha señalado que, además de tratarse de una canción de cuando era pequeño, ahora Melody ha sacado una nueva versión.

Álex Villazán, demasiado joven para Xuxa: Blanca Romero hace pleno con ‘Ilarié’ en La Pista

Álex Villazán, demasiado joven para Xuxa: Blanca Romero hace pleno con ‘Ilarié’ en La Pista

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Hay canciones que marcan a una generación… y que evidencian, sin quererlo, el paso del tiempo. Una de ellas es ‘Ilarié’, el inolvidable éxito de Xuxa, que ha sonado en La Pista para poner a prueba la memoria musical de Álex Villazán y Blanca Romero. “A mí me movió cositas”, ha confesado Roberto Leal.

Teniendo en cuenta que el tema ha trasladado a los invitados al año 1988, la brecha generacional ha sido clave en el duelo. “No lo sé”, ha reconocido Álex, que nació en cinco años después. En cambio, el primer fragmento ha sido un regalazo para Blanca, que ha empezado a cantar con entusiasmo: “Es la hora, es la hora…”. ¡Pleno de cinco segundos para la actriz! Le han venido muy bien a David, que justo antes había sumado dos gracias a El Fary.

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Más allá de la juventud de Álex, Roberto ha señalado que “hay una versión ahora que la hace Melody”. Eso sí, quedándose con la original, el presentador ha recordado: “Esto es lo que nosotros bailábamos, no teníamos maldad ninguna”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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