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Las denuncias de la vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales: "Somos analfabetos de nuestro entorno"

Marta Corella ha evaluado la situación de los incendios y el escenario en el que se generan y evolucionan estos desastres. Señala los pecados que se comenten antes, durante, y después de los incendios.

Marta Corella, ing. forestal

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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"El planeta no necesita que lo salvemos", ha exclamado Marta Corella en relación a la insistencia de Pedro Sánchez en hablar del Cambio Climático a la hora de abordar los incendios forestales. La vicedecana del Colegio de Ingenieros Forestales reconoce la influencia directa del Calentamiento Global. Sin duda es uno de los condicionantes favorables para que se originen y desarrollen fuegos de mayor peligrosidad, pero sí apunta que la gestión del entorno rural es el elemento principal sobre el que habría que actuar.

Ni criminalizar, ni discursos "analfabetos"

"No siempre hay una causa que podamos prevenir", asegura la experta forestal dada la causa del origen del incendio de Guadalajara -el reventón de un camión-. Corella aseguraba que en el entorno se daban las condiciones ideales para que se diera el desastre estamos presenciando.

Rechaza confundir "biomasa con biodiversidad" en los bosques, "hay que gestionar". También se solidariza con los agricultores por la criminalización de la que están siendo víctimas y denuncia. Encima participan de la lucha contra las llamas arriesgando su propia vida, añadía: "Hacen todo lo posible para que no pase y cuando pasa algo así, salen. Hubo más de cien tractores perimetrando pueblos, atajando flancos...".

Define la reacción de los equipos de emergencias como "una reacción impresionante" y considera los discursos reduccionistas o populistas sobre los incendios como "analfabetos de nuestro entorno, en un país donde casi el 60% del territorio es forestal".

¿Faltan cuidados o protección en nuestros montes?

"Correcto", respondía Marta, que también distinguía entre el origen y la causa de un incendio, y además subrayaba la altísima peligrosidad de "un monte cargado de combustible" para las brigadas de extinción de incendios "independientemente de las condiciones meteorológicas".

"¡¿Cómo luchas tú contra esto?!"

"15 millones de bombonas de butano o 250 millones de litros de gasoil", este sería el equivalente en energía del incendio de Mierla, Guadalajara, que se ha convertido en el peor desastre de este tipo en a historia de Castilla- La Mancha, según la experta forestal.

Apunta a 'la España que se vacía' y el progresivo abandono de actividades como la agricultura en los entornos rurales como factores de gran repercusión en la evolución de un fuego.

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