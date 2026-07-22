Page tacha de "carroñeros" a los políticos que piden elevar la emergencia por los incendios al nivel 3: "Se aprovechan de las desgracias"

Son días complicados en lo que a incendios forestales se refiere en España. En Castilla-La Mancha, especialmente en el norte de la comunidad, en la provincia de Guadalajara, los equipos de extinción han tenido que hacer frente en los últimos días a dos grandes fuegos: el de La Mierla, declarado el pasado 16 de julio, y el de Molina de Aragón, originado el lunes tras un accidente de tráfico.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha conectado este miércoles con 'Espejo Público' desde el centro de mando de Tamajón (Guadalajara) para actualizar la situación de ambos incendios.

El incendio de La Mierla, en fase de estabilización

"Hoy estamos con otro rostro", afirmaba el presidente autonómico. Tras asegurar que la evolución del incendio ofrece "garantías", García-Page explicaba que en el fuego de La Mierla, ya considerado el más grave de la historia de Castilla-La Mancha, se han logrado estabilizar distintos flancos y anunciaba que ya puede hablarse de una fase de estabilización.

El presidente castellanomanchego confía en que las llamas puedan "ir a menos" entre el miércoles y el jueves. Además, avanzó que se procederá al realojo de seis núcleos de población: uno en Selas y cinco en La Mierla. García-Page quiso destacar que la prioridad durante toda la emergencia ha sido proteger a la población: "El gran objetivo que teníamos era poner a salvo a la gente y proteger esos núcleos. Eso es muy complejo y peligroso para la vida de los equipos especializados. Se han protegido las viviendas y, salvo algún granero, el fuego ha pasado por encima", explicó.

Incendio en Molina de Aragón, "muy acorralado"

Respecto al incendio declarado en la zona de Molina de Aragón, originado después de que un vehículo se incendiara en la cuneta tras un accidente de tráfico, el presidente señaló que ya ha arrasado 2.600 hectáreas. No obstante, transmitió un mensaje de tranquilidad al asegurar que el flanco derecho, el más peligroso, está completamente perimetrado; el izquierdo se encuentra controlado al 50 % y la cabecera también está estabilizada. "A día de hoy podemos darlo por muy acorralado", afirmó.

García-Page también puso en valor el compromiso de Castilla-La Mancha con la protección de sus espacios naturales y destacó el trabajo preventivo que se realiza durante el invierno. "No sé qué pasa en el resto de España, pero aquí tenemos al personal contratado todo el año y trabajando todo el año en el campo", subrayó.

"Quienes saben apagar incendios son las comunidades autónomas"

En este contexto, respondió a los políticos de la oposición que han reclamado elevar la emergencia al nivel 3 y los calificó de "carroñeros" por, a su juicio, "sacar provecho de las desgracias". El presidente defendió que no era necesario dar ese paso, ya que "quienes saben apagar incendios son las comunidades autónomas", e insistió en que las decisiones sobre la gestión de los fuegos deben recaer en los técnicos y no en los políticos.

Sobre la reunión de este miércoles a las 11.00 horas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Page adelantó que le trasladaría la necesidad de "no bajar la guardia" ante el riesgo de incendios, ya que, según advirtió, los próximos días seguirán siendo especialmente complicados. "Teniendo en cuenta la extensión del territorio de Castilla-La Mancha, pueden declararse otros incendios en cualquier momento", concluyó.

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